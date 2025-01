Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Helft van Nederlandse werknemers zoekt in 2025 een nieuwe baan, zo val je op

Ga jij in 2025 op zoek naar een nieuwe baan? Grote kans van wel. Uit onderzoek van LinkedIn blijkt dat 55 procent van de ondervraagde Nederlandse professionals in 2025 toe is aan iets nieuws op werkgebied. Maar opvallen tussen die tientallen andere werkzoekenden, is nogal een dingetje. Geen zorgen, er zijn tips om er tussenuit te springen.

Alhoewel veel mensen een nieuwe baan willen, vindt 56 procent solliciteren tijdrovend en volgens 23 procent van de werknemers komt ghosting door werkgevers nog regelmatig voor. Je solliciteert, hebt misschien wel een eerste gesprek, en hoort dan helemaal niks meer.

Vooral salaris belangrijk bij nieuwe baan

Een kwart van de werknemers zet er vaart achter en is nu al actief aan het zoeken naar een nieuwe baan. 59 procent daarvan solliciteert op 1 tot 5 banen per week. Maar waarom zijn zoveel mensen dan op zoek naar een nieuwe baan? Voor 46 procent gaat het vooral om het salaris, 27 procent noemt een betere werk-privé balans als belangrijkste reden. 25 procent baalt vooral van de doorgroeimogelijkheden bij hun huidige baan en hoopt ergens anders verder te groeien.

Zoals genoemd is het sollicitatieproces voor weinig mensen een hobby en vinden sollicitanten het vooral tijdrovend. 42 procent ziet zo’n proces zelfs als een veelal frustrerende zoektocht. Onder de jongste professionals, vooral uit generatie Z, loopt dat percentage op tot 51 procent.

Ook het vinden van een baan die voldoet aan hun criteria (31 procent), het voeren van sollicitatiegesprekken (26 procent), het laten opvallen van een sollicitatie (23 procent) en de werkgever ervan overtuigen dat ze geschikt zijn voor de baan (21 procent) zijn genoemde hobbels als het gaat om solliciteren.

👩‍⚕️ Beste banen van 2025 en het salaris Eerder vertelde Metro je over de beste banen voor 2025 en het bijbehorende salaris. Dit is de top 5: Fiscalist – 60.535 euro

Pedagogisch medewerker – 44.311 euro

Field engineer – 49.077 euro

Relatiebeheerder – 58.575 euro

Huisarts – 117.507 euro

Tips op om te vallen als sollicitant

Als je solliciteert, belandt jouw brief vaak tussen die van tientallen andere gemotiveerde, hardwerkende werkzoekenden. Opvallen is dus noodzakelijk. Thomas de Man, werk en carrière-expert bij LinkedIn, heeft tips voor je om dat te bereiken:

Leg de focus op zogeheten ‘soft skills’: het is heel goed als je goed bent met programma X of Y, of dat je een potje sneeuw zou kunnen verkopen aan iemand in Groenland, maar ‘soft skills’ maken je menselijker en zorgen ervoor dat je opvalt. Communicatie, empathie en aanpassingsvermogen zijn voorbeelden van menselijke vaardigheden die je onderscheiden van de rest en aantonen dat jij iets hebt dat een AI niet heeft.

het is heel goed als je goed bent met programma X of Y, of dat je een potje sneeuw zou kunnen verkopen aan iemand in Groenland, maar ‘soft skills’ maken je menselijker en zorgen ervoor dat je opvalt. Communicatie, empathie en aanpassingsvermogen zijn voorbeelden van menselijke vaardigheden die je onderscheiden van de rest en aantonen dat jij iets hebt dat een AI niet heeft. Durf door te vragen: lees je goed in in het bedrijf, en zorg ervoor dat je ook zelf vragen stelt. Misschien was iets in de vacature niet helemaal duidelijk of ben je benieuwd naar iets dat niet genoemd is. De werkgever proactief bellen of mailen (tenzij duidelijk aangegeven dat dat niet gewenst is), of iemand een LinkedIn-bericht sturen, kan, hoe kort ook, de spotlights op je zetten. Het laat zien dat jij, net als de werkgever, op zoek bent naar een goede match en niet alleen naar een loonstrookje.

lees je goed in in het bedrijf, en zorg ervoor dat je ook zelf vragen stelt. Misschien was iets in de vacature niet helemaal duidelijk of ben je benieuwd naar iets dat niet genoemd is. De werkgever proactief bellen of mailen (tenzij duidelijk aangegeven dat dat niet gewenst is), of iemand een LinkedIn-bericht sturen, kan, hoe kort ook, de spotlights op je zetten. Het laat zien dat jij, net als de werkgever, op zoek bent naar een goede match en niet alleen naar een loonstrookje. Breng in kaart welke vaardigheden ‘overdraagbaar’ zijn: deze tip is vooral belangrijk als je overweegt te switchen naar een nieuwe sector. Je hoeft namelijk niet vanaf 0 te beginnen. Er zijn legio vaardigheden die, misschien met enige veranderingen, overdraagbaar zijn naar nieuwe functies. Als je dit in kaart brengt en goed presenteert, weet ook de werkgever wat hij of zij aan jou heeft.

