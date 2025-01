Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Supermarkten zien na jaren geen omzetstijging meer, dit is de reden

De omzet van supermarkten is in 2024 voor het eerst in jaren gedaald. Dat kwam door het verbod om tabak te verkopen, maar ook in andere productcategorieën verkocht de branche volgens marktonderzoeker NielsenIQ minder. Nieuwe prijsverhogingen (van gemiddeld 4,5 procent in 2024), hielden het omzetverlies beperkt tot 1 procent.

In coronatijd kochten Nederlanders noodgedwongen meer in supermarkten, in 2022 en 2023 voerde de branche de omzetten verder op door de inflatie. Die prijsverhogingen waren nu niet genoeg om weer voor een groei te zorgen. Op 1 juli ging een verbod gelden voor de verkoop van tabak, waardoor consumenten naar andere winkels moesten voor hun rookwaren.

„Ook in 2025 zullen de effecten van het tabaksverbod in supermarkten, in de eerste zes maanden, nog een aanzienlijk drukkend effect hebben op de supermarktomzet en het volume. Positief is dat ontwikkelingen zoals de opmars van eiwitrijke categorieën de nodige mogelijkheden bieden voor ‘premiumisering’ in zuivelcategorieën, maar ook voor bijvoorbeeld eiwitrepen, poeders en shakes”, schrijft NielsenIQ.

AH marktleider

Zonder tabak mee te rekenen boekten supermarkten afgelopen jaar een omzetgroei van 2,5 procent. Verder hadden ze ook last van hogere belastingen op onder meer alcohol. De prijs van frisdranken, bier en wijn steeg gemiddeld met bijna 9 procent. Daardoor werd daar minder van verkocht. Sinds 2021 daalt het aantal producten dat supermarkten verkopen.

Buitenlandse kaas, sport- en energiedranken, diepvriessnacks, sushi en pinda’s en noten waren producten die wel vaker in het mandje belandden.

Albert Heijn breidde zijn status als marktleider verder uit. De 1195 vestigingen tellende keten heeft nu een marktaandeel van 37,7 procent, tegenover 36,8 procent een jaar eerder. Jumbo kromp van 20,9 naar 20,3 procent, volgens het bedrijf zelf omdat het relatief veel tabak verkocht ten opzichte van concurrenten. Plus is de nummer drie met 8,1 procent. Onder meer Dirk, Aldi en Lidl vallen onder de zeven ‘overige supermarkten’, die gezamenlijk een kwart van de markt bezitten.

ANP

