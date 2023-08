Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De aarde is ‘blut’, zo zit dat

De aarde is platzak voor dit jaar. Nu denk je misschien ‘heh?’, maar het is eigenlijk heel logisch. Elk jaar heeft de aarde een bepaalde hoeveelheid grondstoffen die ‘we’ mogen gebruiken zonder dat het een heel negatieve impact heeft. Die limiet hebben we nu bereikt: het is Earth Overshoot Day.

De rest van 2023 leven we op „reserves”, stelt het Global Footprint Network, een onafhankelijke internationale denktank die dit onderzoek elk jaar uitvoert.

Om te kunnen onderhouden hoe de mensheid nu leeft en hoeveel we consumeren, zijn 1,7 aardes nodig. Over het algemeen neemt het verbruik toe, waardoor Earth Overshoot Day steeds wat vroeger in het jaar valt (vorig jaar was ie iets eerder dan nu, op 28 juli). „Dat terwijl er al veel opties zijn om ons verbruik te verminderen”, zegt Joost Brinkman van het Global Footprint Network. „We moeten dan alleen écht nadenken over welke spullen we nodig hebben en welke niet.”

„Dit tijdperk gaan we een enorme transitie tegemoet”, denkt Brinkman. Hij verwacht dat de wereld er over twintig jaar al heel anders uitziet. Toch schrikt hij ook als hij kijkt naar hoe klimaatverandering soms al zichtbaar is, zoals bij de hittegolven in Zuid-Europa in juli. „Dat geeft me het signaal dat we echt aan de slag moeten.”

Hieronder zie je wanneer Earth Overshoot Day viel per jaar:



Today is Earth Overshoot Day. Earth Overshoot Day marks the date when humanity’s demand for ecological resources and services in a given year exceeds what Earth can regenerate in that year. https://t.co/zkXUI8Tw28 pic.twitter.com/mcdIddbd4m — Tim Howles (@AimeTim) August 2, 2023

Ecologische voetafdruk (die van Nederlanders is groot)

De ecologische voetafdruk van mensen moet dus kleiner, zegt hij. Maar hoe doe je dat? Nou, bijvoorbeeld door minder spullen te kopen, niet te vliegen en geen vlees te eten. „En ook kunnen mensen in het stemhokje kiezen en op hun werk dit onderwerp aansnijden”, vindt Brinkman. Een voetafdruk is een getal dat aangeeft hoeveel grond- en water nodig is voor iemand om zijn of haar jaarlijkse consumptieniveau te handhaven en afval te verwerken.

Nederlanders komen er qua ecologische voetafdruk niet zo goed vanaf. De aarde zou veel sneller blut raken als iedereen zou leven als een Nederlander. Dan zijn er niet 1,7, maar 3,6 aardes nodig. Toch kunnen mensen ook verontwaardigd reageren als ze worden aangesproken op hun voetafdruk, erkent Brinkman. „Het is misschien tijd dat iedereen zich realiseert dat het een probleem oplevert voor je kinderen als je blijft leven op deze manier.”