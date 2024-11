Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De meeste mannen vinden het vaderschap lastig, vooral vanwege deze redenen

Het ouderschap is nogal een grote gebeurtenis voor moeder, maar ook voor vader. Nieuw onderzoek toont namelijk aan dat mannen moeite kunnen hebben met de overgang naar het vaderschap. En dit zijn de voornaamste redenen waarom.

Mama of papa zijn, staat nogal hoog op de ‘geluksladder’. Maar het ouderschap is niet per se voor iedereen weggelegd en sommige ouders geven toe dat een kind krijgen ook zwaar kan zijn. Eerder schreef Metro over deze neurowetenschapper die uitlegde of we nu echt gelukkig worden van het krijgen van kinderen. En op welke leeftijd we mentaal ‘klaar zouden zijn’ voor het krijgen van een baby.

Meeste mannen vinden vaderschap een uitdaging

Zwangerschap en geboorte kunnen voor ouders best stressvol zijn. Maar kennelijk is vooral voor vaders de overgang naar het ouderschap nogal overweldigend, blijkt uit Brits onderzoek waar ook Scientias over schrijft.

De onderzoekers bekeken verschillende studies uit allerlei landen wereldwijd. Uit het onderzoek blijkt dat sommige vaders de overgang naar het vaderschap overwegend positief beleven, maar dat de meesten tegen serieuze uitdagingen aanlopen. En daarin kwamen vier thema’s vooral naar voren.

Geestelijke en fysieke uitputting vaders

Welke thema’s dat zijn? De veranderende relatie met hun partner, onzekerheid over hun rol als kostwinner en wat hun familie en de maatschappij daarvan verwachten, gevoelens van uitsluiting en onderwaardering en worsteling met traditionele mannelijkheidsidealen rondom vaderschap.

Veel vaders lieten weten geestelijk en fysiek slecht voorbereid te zijn geweest op de uitputting en nieuwe verantwoordelijkheden die komen kijken bij de geboorte van een kind. Ook neemt de tijd voor intimiteit met de partner af, wat de relatie onder druk zet. Daarnaast voelen mannen zich buitengesloten vanwege de sterke moeder-kindrelatie, dat gevoel kan al tijdens de zwangerschap ontstaan. Waardoor nieuwe vaders het gevoel hebben dat zij aan de zijlijn staan.

Mentale zorg

Ook kaarten vaders aan dat er weinig cursussen of gerichte informatie voor het vaderschap en hun specifieke behoeften zijn. Zo blijkt dat vaders meer willen weten over borstvoeding of advies voor situaties waarin iets misgaat. Ze hadden dan ook het gevoel niet goed voorbereid te zijn om hun partners te ondersteunen.

Vaders blijken fysiek en emotioneel op de proef te worden gesteld door uitputting of zelfs postnatale depressie. Maar deze groep zoekt vaak geen hulp, uit angst om zwak over te komen. En de vaders die wél aan de bel willen trekken, hebben vaak geen idee hoe en waar ze met hun hulpvraag naartoe moeten. Gerichte emotionele of mentale gezondheidszorg voor vaders is blijkbaar erg moeilijk te vinden.

Evenveel steun als moeders

Daarom pleiten de onderzoekers voor mentale ondersteuning en begeleiding van vaders in de eerste twaalf maanden na de geboorte. Ook zorgverleners moeten meer tijd maken om het welzijn van vaders te bespreken. „Het is duidelijk dat vaders evenveel emotionele en praktische steun nodig hebben als moeders in deze heftige periode. Daarom is het belangrijk dat we hen niet als een ‘vergeten groep’ beschouwen en dat er zo snel mogelijk ondersteuning op maat wordt geboden. Dit zal de overgang naar het ouderschap en de opvoedervaring van vaders én moeders ten goede komen”, stellen de onderzoekers.

