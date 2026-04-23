Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Boudewijn (25) bouwt tool tegen studieschuld-stress: ‘Binnen 30 seconden weet je hoeveel je maandelijks moet betalen’

Hoeveel je straks moet terugbetalen van je studieschuld? Voor veel studenten is dat een grote vraag, waar verrassend weinig duidelijke antwoorden op zijn. Zelfs met een financiële achtergrond bleek het lastig om grip te krijgen op de regels en bedragen.

Dat moet anders, dacht de 25-jarige Boudewijn Welkzijn. Hij bouwde een tool die in een halve minuut laat zien waar je aan toe bent.

‘Zelfs als finance student begreep ik het niet’

Het idee voor Studieschuld.com ontstond vanuit frustratie. Boudewijn merkte dat hij zelf, maar ook zijn vrienden, geen duidelijk beeld hadden van hun studieschuld.

„We wisten natuurlijk: het is een lening. Maar hoe het daarna werkt, dat wist niemand. Ik zit aan het einde van mijn studie en dan ga je denken: hoeveel is het eigenlijk, en hoe snel moet ik het terugbetalen?”, vertelt hij.

Wat hem vooral opviel, was dat zelfs hij moeite had om het systeem te doorgronden. „Ik heb een financiële achtergrond, dus je zou verwachten dat je het begrijpt. Maar ik vond het juist heel verwarrend.”

Onduidelijke uitleg en eindeloos doorklikken

Volgens Boudewijn ligt het probleem niet alleen bij de regels, maar vooral bij hoe die worden uitgelegd. „Je ziet enorm bureaucratische taal op de website van DUO. Voor de instantie zelf logisch, want ze willen volledig zijn in het geven van informatie. Maar als niemand het begrijpt, heb je daar weinig aan.”

Daarnaast miste hij overzicht. „Er zijn veel losse pagina’s en links. Je moet steeds doorklikken en alles zelf bij elkaar zoeken. Ik ben er uiteindelijk een maand mee bezig geweest om het echt te snappen.”

Sommige basisinformatie ontdekte hij pas laat. „Dat je partner wordt meegerekend, daar kwam ik pas na vijf weken achter. Dat zijn best belangrijke dingen.”

💸 Hoeveel mensen hebben een studieschuld? Eind vorig jaar bleek dat het aantal mensen met een studieschuld afneemt, maar dat het schuldbedrag wel groter wordt. Op dit moment hebben zo’n 1,6 miljoen mensen in Nederland een studieschuld. Van hen zijn 1,1 miljoen mensen oud-studenten die nog een schuld uit hun studietijd moeten afbetalen. Het aantal mensen met een studieschuld van 50.000 euro of meer kwam in 2025 op 146.000. Dat zijn er bijna 10.000 meer dan in 2024 en 113.000 meer dan tien jaar geleden.

Stress en uitstelgedrag onder studenten met studieschuld

De onduidelijkheid zorgt volgens hem voor stress bij studenten en starters. „Veel mensen durven er niet eens naar te kijken. Het antwoord is natuurlijk ook niet leuk: je moet gaan betalen.”

Hij ziet dat er grofweg twee groepen zijn. „Mensen die het liever vermijden en mensen die wel willen kijken, maar het gewoon niet begrijpen. In beide gevallen zorgt dat voor onzekerheid en stress.”

Met Studieschuld.com probeert Boudewijn dat probleem op te lossen. De tool is bewust simpel gehouden. „Je klikt op de site en doorloopt vijf duidelijke stappen. Ik stel vragen in normale, begrijpelijke taal.”

Binnen een halve minuut krijgen gebruikers een schatting van hun maandlasten en totale schuld. „Het blijft een schatting, want je weet nog niet alles over je toekomst. Maar het geeft wel richting. Je weet daarna beter waar je aan toe bent.”

Fout in officiële tool van DUO

Tijdens zijn zoektocht stuitte Boudewijn ook op iets opvallends. „Ik kreeg twee verschillende uitkomsten toen ik de officiële rekentool gebruikte. Dat had te maken met draagkracht.”

Na contact met DUO kreeg hij bevestiging dat er iets niet klopte. „Ze zeiden: je hebt gelijk. Ik denk dat het vooral door de onduidelijke uitleg kwam.”

Hoewel een samenwerking er eerst niet van kwam, is er inmiddels wel contact. „We zijn nu in gesprek over verbeteringen op de website zodat mensen makkelijker inzicht krijgen in hun studieschuld. Ik vind het belangrijk dat overheidsinstanties openstaan voor signalen uit de doelgroep.”

Minder stress over studieschuld

De reacties op zijn tool zijn tot nu toe positief. „Mensen vinden het duidelijk en makkelijk. Wat ik vooral mooi vind, is dat mensen die eerst niet durfden te kijken, dat nu wel doen.”

Volgens Boudewijn is dat misschien wel de grootste winst. „Als je begrijpt hoe het zit, geeft dat rust. Die stress neemt echt af. Plus, als je snapt hoe je studieschuld werkt, kun je ook betere beslissingen nemen voor de toekomst.”

Voorlopig combineert hij het project met zijn studie, maar hij kijkt al vooruit. „Ik ben in gesprek met een organisatie die mensen helpt met financiële problemen, Schuldhulpmaatje. Het lijkt me mooi om daar iets in te kunnen betekenen.”

Vorige Volgende

Reacties