Aantal studenten met een studieschuld neemt af, maar de schulden worden wel steeds groter (en dat ligt hieraan)

Het aantal mensen met een studieschuld is voor het tweede jaar op aanzienlijk gedaald, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zo’n 460.000 studenten die nu studeren, hebben dit jaar een studieschuld. Dat zijn er 150.000 minder dan in 2023. De gemiddelde studieschuld blijft wel stijgen.

Dat steeds minder studenten ervoor kiezen om een lening aan te vragen, heeft alles te maken met de heringevoerde basisbeurs. Hierdoor krijgen studenten sinds twee jaar studiefinanciering bijgeschreven op hun rekening. Ook zouden studenten die dit jaar zijn begonnen simpelweg minder tijd hebben gehad om een schuld op te bouwen.

Oude leenstelsel

Met de teruggekeerde basisbeurs kwam er een einde aan het leenstelsel dat in 2015 werd ingevoerd, waarbij studenten tegen een gereduceerd tarief geld konden lenen. Het idee erachter was dat studenten met welgestelde ouders geen bijdrage zouden vragen van de overheid, omdat ze dit niet nodig hadden. Hierdoor zou het geld dat daardoor bleef liggen weer kon worden ingezet om het onderwijs te verbeteren.

Er kwam echter snel kritiek op het leenstelsel, omdat studenten torenhoge schulden opbouwden. Het kabinet besloot daarom om in 2021 de basisbeurs te herintroduceren. Studenten die in de tussentijd gestudeerd hadden, ook wel ‘de pechgeneratie’ genoend, konden een tegemoetkoming tot 1400 euro krijgen. De nieuwe basisbeurs is een prestatiebeurs: het gaat om een lening die wordt omgezet in een gift als het diploma binnen tien jaar wordt gehaald.

Hoeveel mensen hebben een studieschuld?

Op dit moment hebben zo’n 1,6 miljoen mensen in Nederland een studieschuld. Van hen zijn 1,1 miljoen mensen oud-studenten die nog een schuld uit hun studietijd moeten afbetalen. In tegenstelling tot de schuldenberg van de huidige studenten, groeit de schuld van de 1,1 miljoen oud-studenten nog altijd gestaag door. Het aantal mensen met een studieschuld van 50.000 euro of meer komt dit jaar uit op 146.000. Dat zijn er bijna 10.000 meer dan in 2024 en 113.000 meer dan tien jaar geleden.

Hierdoor stijgt de gemiddelde studieschuld

Maar liefst 3000 mensen hebben een studieschuld van een ton of meer. Bij de meeste mensen ligt de studieschuld onder de 10.000 euro. 4 procent heeft minder dan 500 euro schuld. Doordat de bedragen die worden geleend groter worden, stijgt ook de gemiddelde studieschuld. Deze nam sinds 2015 toe van 5800 euro naar 18.200 euro in 2025. Dat steeds meer studenten een schuld hebben van 50.000 euro of hoger, heeft volgens CBS hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen deels te maken met het feit dat het leven duurder is geworden, zoals het huren van studentenkamers. Daarnaast is er volgens hem een groep die tijdens het leenstelsel al studeerde, maar nu nog niet klaar is. „Die hebben dus deels nog voor hun studie en studentenleven moeten lenen.”

Volgens de CBS-hoofdeconoom speelt ook de toegenomen rente op de studieschuld mee. Die steeg in 2024 van zo’n 0,5 procent naar 2,5 procent. „Als je dan niet genoeg aflost, kan dat er ook voor zorgen dat je studieschuld groeit, zelfs als je niet meer studeert.”

