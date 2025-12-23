Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Anouk (27) gooide haar leven om voor een bedrijf in zonnebrillen: ‘Elke verdiende euro stop ik erin terug’

Waar de één op 30-jarige leeftijd nog studeert of dagelijks naar de baas op kantoor rijdt, denkt de ander als zij 25 is: ik ga voor mezelf beginnen. Anouk gooide haar styling- en pr-leven om en begon een luxe zonnebrillenmerk. De passie was als kind met een zonnebril vol glitters eigenlijk al ontstaan.

Hoe krijg je het ondernemen op heel jonge leeftijd allemaal voor elkaar? Dat vraagt Metro regelmatig aan een jongere in Jong en Ondernemend.

De afspraak voor een gesprek met Anouk stond al wat eerder gepland, maar ‘er kwam even iets tussen’. Zij beviel van een kerngezonde zoon, Luca („hij doet het goed”). Twee weken later zit de kersverse moeder alweer paraat. Ze is ook al voorzichtig begonnen met werken, want haar nieuwe collectie NULÁ-zonnebrillen komt er begin februari aan.

Anouk in Jong en Ondernemend

Naam: Anouk Pompe

Leeftijd: 27

Komt uit: geboren in Lochem in de Achterhoek

Woont in: Apeldoorn; tijdens haar studie woonde Anouk in Amsterdam. „Daarna overal en nergens, waaronder een jaar in Italië, omdat mijn vriend voetballer is” (Teun Bijleveld van Almere City, red.)

Functie: eigenaar van NULÁ Eyewear sinds mei 2025, daar ging een opstart- en productieperiode van een jaar aan vooraf; de zonnebrillen zijn nu online verkrijgbaar, binnen afzienbare tijd kun je ook bij retailers terecht

Aantal medewerkers: alleen Anouk („mijn vriend helpt met dingen die ik niet leuk vind en soms besteed ik iets aan freelancers uit”)

Studie na de middelbare school: opleiding sociaal maatschappelijk dienstverlener (hbo Saxion in Enschede, niet afgemaakt) en een particuliere stylingopleiding – 55 Creative Business School – in Amsterdam

Jong en ondernemend worden duurde even

Hoe verliep je verhaal van styling naar jong en ondernemend met zonnebrillen?

Anouk: „Naast styling van mensen en fashionproducten voor magazines wilde ik ook gaan freelancen, maar toen kwam corona. Ik kon toen vijf dagen per week en dus fulltime bij het bedrijf waar ik voor werkte terecht. Ik kon daar ook fotografie, marketing en pr oppakken. Toch werd ik voor mijn gevoel iets te veel het manusje van het verzamelen van kleding. Ik miste iets en kreeg het gevoel dat ik graag iets voor mezelf wilde beginnen. Maar ja, wat moest dat dan zijn? Ik zat best wel in mijn stylinghokje. Ik wist het nog niet precies en ben eerst nog in twee andere banen in de marketing/pr en als partnershipmanager gerold, weer bij kledingbedrijven. Opeens viel het kwartje dat ik altijd al van zonnebrillen heb gehouden. Opééns dacht ik: dit is het, dat wil ik.”

M’n vader werd toen zo gek van mij dat hij me bij een tankstation uit de auto heeft gezet.

Hoelang duurt je zonnebrillenliefde al?

„Van kinds af aan heb ik een zonnebrillentic. Vroeger had ik een hele gekke witte zonnebril met inlegde diamantjes, toen ik een jaar of 8, 9 was. Die had ik een keer bij opa en oma in Limburg laten liggen, waar we op visite waren. M’n vader werd toen zo gek van mij dat hij me bij een tankstation uit de auto heeft gezet, ik moest die zonnebril gewoon terug hebben. Ik mocht pas weer instappen als ik ophield over die bril, maar kon dat niet accepteren. Opa en oma hebben ‘m natuurlijk opgestuurd. Later heb ik altijd zonnebrillen verzameld en een aardige collectie opgebouwd. Die liggen overigens te verstoffen in de kast, want ik draag natuurlijk alleen nog maar NULÁ-zonnebrillen.”



‘Met een zonnebril of tas zie je er toch fabulous uit’

Hoe omschrijf je NULÁ zelf, als zonnebrillen in het luxe segment?

„Ja, toch wel een luxe merk met high quality zonnebrillen. Ik heb naar iets gezocht wat uniek is, maar ook tijdloos. Ik probeer modellen te maken die mensen nog nooit hebben gezien en maak een mix met wat klassiekere zonnebrillen die je eigenlijk overal bij kunt stylen. Mijn doel is dat de zonnebril hét accessoire van je outfit is. Ik vind dat je best een basic outfit kunt dragen, met een mooie zonnebril of tas zie je er toch helemaal fabulous uit.”

Maak je ook mannenbrillen?

„In principe zijn het uniseks-modellen, maar je ziet dat vooral vrouwen ze dragen. Een echte mannenlijn zit nu nog niet in het vat, maar ik heb een nieuwtje: bij de volgende collectie ga ik wel iets nieuws lanceren. Ik heb natuurlijk net een zoontje gekregen en ga aan die collectie een aantal kinderbrilletjes toevoegen. Wat ik zelf heel leuk vind, is dat er matching brillen komen voor moeder en kind. Ik heb heel veel zin om dat uit te brengen.”

Nooit stilgezeten

Heb je voor je jong en ondernemend werd bijbaantjes gehad?

„Heel veel, vaak in de horeca. Voordeeluitjes zit in Lochem, daar heb ik ook voor gewerkt. In Amsterdam deed ik voor een bedrijf allemaal hostess-klussen door het hele land. Ik heb eigenlijk nooit stilgezeten.”



Weet je waar jouw ondernemersbloed vandaan komt?

„Ik ben opgevoed met ondernemende ouders, hoewel mijn moeder dat nu niet meer doet. Zij had een eigen bedrijf in telefonie, ik kan niet precies uitleggen wat dat was. Mijn vader regelt en checkt kwaliteitscertificaties voor andere bedrijven. Dus ja, zo ben ik in een ondernemend gezin grootgebracht.”

Bij de eerste collectie heb ik te veel vertraging opgelopen bij de uiteindelijke lancering.

Wie jong en ondernemend is kan een pad vol hobbels en (val)kuilen tegenkomen. Hoe ging dat voor jou?

„Beginnen met ondernemen gaat natuurlijk niet in één stijgende lijn. Wie zich ontwikkelt, komt zichzelf altijd een paar keer tegen. Je wilt het allerbeste product en daar voor 100 procent achter staan, maar daar gaat zoveel tijd overheen dat er ondertussen dingen zijn die je weer anders wilt doen. Het grootste ding waar ik tegenaan gelopen ben, is dat ik bij de eerste collectie te veel vertraging ben opgelopen bij de uiteindelijke lancering. Die vond plaats op 1 mei en dat was al best wel in het zomerseizoen. Het was een goede learning voor dit jaar.”

Niemand die gelukkig zegt: ‘Zou je dat nou wel doen?’

Heb je veel steun en tips van anderen gekregen, of moest je alles zelf doen?

„Je doet het grootste gedeelte, waar heel veel tijd in zit, en het onderzoeken, zelf. Ook fabrikanten bezoeken heb ik allemaal zelf gedaan, zonder hulp. Wel heb ik tips gevraagd aan andere ondernemers om me heen en mensen die websites bouwen. Een geldschieter heb ik niet gehad. Ik heb er zelf voor moeten werken en sparen. Vanuit Italië heb ik online een baantje gehad om meer geld voor NULÁ bijeen te sprokkelen. Al mijn spaargeld zit erin. Mensen om me heen zijn gelukkig heel supportive. Dat is beter dan steeds ‘zou je dat nou wel doen?’ moeten horen.”

Kun je van je onderneming al leven?

„Nee, zeker niet. Ik denk dat het met veel beginnende ondernemers net als bij mij is: elke euro die je verdient, stop je weer in de onderneming terug. Dat is bij mij niet anders. Je wilt nieuwe modellen, nog meer kwaliteit en alles beter en groter, ga zo maar door. Dat kost natuurlijk allemaal geld.”

Als je op een verjaardag aan tante Annie moet uitleggen wat je zoal doet op je werkdag, wat vertel je dan?

„Dan zeg ik: ‘Tante Annie, ik heb lekker altijd verschillende dagen.’ Elke dag pak ik bestellingen in en verstuur ik pakketjes. Dat is er altijd en doe ik nog zelf. Verder bestaan dagen uit productontwikkeling, dan weer afspraken met retailers en ik maak alle social mediacontent, waar ik als gezicht ook vaak de hoofdrol in speel. Dat kost veel tijd. En dan is er nog mijn minst favoriete klusje, de administratie.”



Jong en ondernemend en het gaat zoals het gaat

Bij een eenmanszaak zou je zomaar 80 uur per week in je bedrijf kunnen steken. Gebeurt dat, of houd je het binnen de perken?

„Eerlijk gezegd ligt dit zo dichtbij mezelf, dat het niet als werk voelt. Ik kan gerust om half 7 ’s morgens pakketjes inpakken en dan staan die als het tijd is om te ontbijten al klaar. Ik weet eigenlijk niet hoeveel uur ik per week werk, maar het maakt me niet uit. Ik ben ook niet zo’n planner, het gaat zoals het gaat. Hoe het is om te ondernemen en tegelijkertijd moeder te zijn, daar ga ik nu achter komen. Ik hoop dat ik daar een goede balans in kan vinden. Er zijn lieve mensen om me heen die willen oppassen op die kleine. En ik werk vanuit huis, dat scheelt. Als Luca slaapt, maak ik content. Op termijn hoop ik dingen uit handen te kunnen geven.”

Ik ben nog steeds gek op mode, styling en kleding, dus van een beetje winkelen ben ik niet vies.

Wat vind je leuke dingen om te doen als je vrije tijd kunt maken?

„Eén van mijn lievelingshobby’s is een lekker koffietje halen of ergens wat drinken. Klein wandelingetje erbij, als het even kan doe ik dat elke dag. Verder ben ik nog steeds gek op mode, styling en kleding, dus van een beetje winkelen ben ik niet vies. Het is niet meer als vroeger, toen ik elke winkel in wilde. Na twee of drie mooie winkels, ben ik wel klaar. Films kijken vind ik leuk en mijn vriend aanmoedigen bij Almere City natuurlijk.”

Jong en ondernemend moet wel leuk zijn

Kun je je voorstellen dat je op je 67ste nog in de zonnebrillen zit?

„Als ik het leuk vind wel, want bij mij gaat het om ‘het leuk vinden’. Ik kan het me op dit moment wel voorstellen trouwens. Dat mijn zoon dan al 40 is niet, haha.”

Wat is je levensmotto?

„Waar een wil is, is een weg. Ik hou er niet van om te horen dat dingen ‘niet kunnen’ en zie dat dan juist als uitdaging om het wel te laten lukken.”

Als er in Lochem nu een kleine Anouk rondloopt die ook jong en ondernemend hoopt te zijn, wat zou je tegen die Anouk zeggen?

„Mensen die in een dorp wonen zullen vast herkennen dat je er best in een bubbel kunt leven. Ik was de eerste van mijn vriendinnengroep die naar Amsterdam ging verhuizen en iets anders deed dan in Enschede naar school gaan. Dat is mijn moraal van het verhaal, dus ik zeg tegen dat meisje: kijk iets verder dan je neus lang is. Durf buiten je comfortzone te gaan en doe wat je leuk vindt. Er zullen misschien mensen zijn die er iets van vinden of een mening over je hebben. Maar ja, het is jouw leven. Dan kun je maar beter doen wat je zelf leuk vindt. Leef niet naar de verwachtingen van anderen, zij hebben er niets mee te maken.”

