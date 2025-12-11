Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kunnen geluidsgolven een depressie verminderen? Zo werkt de nieuwe therapie

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn: met geluidsgolven een depressie behandelen. Geen medicijnen of praattherapie, maar trillingen die je niet eens kunt horen of zien. Steeds meer onderzoekers denken dat deze techniek, ultrageluid, weleens een nieuwe kans kan bieden voor mensen die lijden aan een ’therapieresistente depressie’, bij wie niets anders werkt.

Depressie is een psychische aandoening die zich kenmerkt door een neerslachtig gevoel, dat volgens de officiële criteria minstens twee weken moet aanhouden. Soms zijn de kenmerken heel duidelijk, in andere gevallen gaat het eerder om een verborgen depressie. Je piekert veel, voelt je somber of zelfs suïcidaal. Je slaappatroon is verstoord: je slaapt veel of juist te weinig. Veel depressies gaan uiteindelijk over. Een deel is goed te behandelen met medicatie, cognitieve gedragstherapie of andere vormen van therapie.

Geluidsgolven in de hersenen

De meeste mensen kennen ultrageluid van de echobeelden bij een zwangerschap. Je ziet een klein mensje bewegen en denkt verder niet na over de techniek. Maar diezelfde soort geluidsgolven kun je ook gebruiken om heel precies een stukje hersenweefsel te prikkelen. Dat gebeurt met zachte golven die diep in de hersenen kunnen komen, zonder dat je er iets van voelt.

Verschillende wetenschappers doen wereldwijd onderzoek naar deze techniek. Zij proberen zulke geluidsgolven te richten op hersengebieden die bij depressie vaak ontregeld zijn. En tot hun eigen verrassing zagen ze in kleine studies dat sommige patiënten zich echt beter gingen voelen, zelfs als eerdere behandelingen geen verschil maakten.

Laatste kans voor wie alles heeft geprobeerd

Voor veel mensen met een hardnekkige depressie voelt behandeling soms als een eindeloze rondgang langs medicijnen, psychologen en nog meer medicijnen. Waarbij het goed is om op te merken dat er ook alternatieve behandelingen zijn, zoals muziektherapie. Als niets lijkt te helpen, kom je al snel bij zwaardere ingrepen uit, zoals elektroconvulsietherapie. Daar zitten risico’s aan verbonden, zoals tijdelijke of soms langdurige geheugenklachten.

Ultrageluid is dan opeens een heel ander verhaal. Je hoeft er niet voor onder narcose en hoeft daarna niet dagenlang bij te komen. Het is een milde methode, met tot nu toe weinig bijwerkingen.

Prijs

Deze nieuwe therapie blijft niet onopgemerkt. Onlangs werd de Franse start-up Sonomind bekroond met de prestigieuze Marcel-Dassaultprijs voor innovatie in de geestelijke gezondheidszorg. Het bedrijf ontwikkelt een techniek waarbij ultrageluid met lage intensiteit wordt geconcentreerd op specifieke hersengebieden die bij depressie ontregeld zijn.

Volgens de jury kunnen zulke innovaties „essentieel zijn om miljoenen mensen te helpen die niet reageren op bestaande behandelingen”. De prijs laat zien dat de behandeling serieus wordt genomen, ook al staat het nog in de kinderschoenen.

Toekomst van ultrageluidsgevolgen, voorzichtig optimisme

Natuurlijk klinkt het allemaal veelbelovend en misschien is het wel te mooi om waar te zijn. Ultrageluid als behandeling voor depressie zit nog in de experimentele fase. Dat betekent dat we nog niet weten hoelang het effect aanhoudt, of iedereen erop reageert en of er bijwerkingen zijn die pas later opduiken. Ook is niet bekend of en hoe vaak je behandelingen moet herhalen.

Toch is het opvallend dat zoveel wetenschappers zich inmiddels met deze techniek bezighouden. Ze zien het als een onverwachte manier om in te grijpen bij een van de lastigste aandoeningen om te behandelen. De eerste resultaten geven hoop dat er een behandelvorm komt die mild, maar toch effectief is.

