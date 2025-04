Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederlanders geven steeds meer geld uit, maar krijgen er minder voor terug

Nederlanders trekken de portemonnee weer wat vaker open. In februari 2025 gaven we 1,6 procent meer uit in de detailhandel dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Opvallend: we kopen niet per se méér, maar vooral duurdere dingen. En steeds vaker doen we dat vanuit onze luie stoel.

Online shoppen populairder dan ooit

Vooral bij webwinkels is deze stijging namelijk goed te zien. Deze winkels zagen hun omzet met bijna 4 procent stijgen ten opzichte van een jaar eerder. Vooral winkels die helemaal online opereren, deden het goed met een plus van 6,9 procent. Winkels die naast hun fysieke vestiging óók online verkopen, liepen online juist een klein beetje terug. Ondanks dat online shoppen een flinke stijging doormaakte, vinden mensen het dus nog steeds fijn om een fysieke winkel te bezoeken als dat mogelijk is.

De populairste bestelde producten zijn onder andere voedingsmiddelen, drogisterijartikelen en andere non-foodspullen zoals recreatieartikelen. Onze kleding bestelden we dan weer minder vaak online.

Meer geld naar eten

Supermarkten en speciaalzaken boekten samen een omzetgroei van 1,5 procent. Toch betekent dat niet dat Nederlanders ook meer eten kochten: het volume, dus de hoeveelheid, daalde met 3,6 procent. Oftewel: we betalen meer voor minder.

En daar ondervinden andere sectoren dan weer de gevolgen van. Kledingwinkels, doe-het-zelfzaken en meubelwinkels kregen te maken met een daling. Zo daalde de omzet in consumentenelektronica zelfs met ruim 4 procent. Blijkbaar hebben we, door deze aanhoudende trend in supermarkten, die nieuwe tv of koelkast even op pauze gezet.

Speciaalzaken deden het iets beter dan supermarkten, met een stijging van 3,6 procent in omzet. We weten de lokale slager, kaasboer of delicatessenwinkel dus weer iets beter te vinden.

Minder spullen

Hoewel de totale omzet dus licht stijgt, kochten we in veel gevallen minder spullen dan vorig jaar. Het verkoopvolume daalde volgens de cijfers namelijk met 0,9 procent. Wat wederom bewijst: we betalen meer, maar krijgen daar niet altijd meer voor terug.

