Prijzen van boodschappen gaan dit jaar harder stijgen dan afgelopen jaren

Slecht nieuws: opnieuw stijgen de prijzen van boodschappen. Dit is het zoveelste jaar op rij dat boodschappen fors duurder worden, maar de prijzen zouden dit jaar nog harder stijgen dan in het verleden.

Dat zegt ING-econoom Marten van Garderen tegenover persbureau ANP. Hij gaat uit van een stijging van een paar procent, waarbij het vooral gaat om voedsel. Metro schreef vorig jaar al dat veel huishoudens moeite hebben met het betalen van de boodschappen. Begin dit jaar voorspelden de topmannen van Plus en Jumbo ook al dat de boodschappen fors duurder worden.

Zijn verwachtingen baseert Van Garderen op de stijgende index van FAO. Deze internationale voedselorganisatie geeft schattingen weer van wereldmarkprijzen voor basisvoedsel, zoals rijst, graan, vlees en zuivel.

Een hogere index betekent overigens niet dat de voedselprijzen ook direct stijgen, maar het is volgens de ING-econoom wel een indicator van wat we mogen verwachten.

Welke boodschappen worden duurder?

De prijzen van zuivel stijgen, wat met vertraging zorgt voor hogere prijzen in de schappen. Daarnaast is er slecht nieuws voor liefhebbers van koffie en chocolade. Koffie en cacao worden namelijk duurder, hoewel die producten niet mee zijn genomen in de index. Metro schreef gisteren nog over de stijgende prijzen van koffie. Dit product lijkt steeds schaarser en duurder te worden.

Niet alleen de tarieven voor basisvoedsel zorgen ervoor dat boodschappen in prijs stijgen, ook hogere prijzen voor energie en loonkosten dragen daaraan bij. Deze kosten worden namelijk doorberekend aan de klant.

Voeding niet de enige oorzaak voor prijsstijgingen

Voedsel is overigens niet de belangrijkste oorzaak van de inflatie. Goederen als tabak, maar ook diensten, hebben volgens de econoom veel meer impact op prijzen. De accijns op sigaretten en shag zijn vorig jaar hard gestegen. Dit was een van de grootste belastingen op rookwaar ooit.

Inflatie blijft ‘hardnekkig’

De voedselprijzen lopen dus hard op. De inflatie blijft volgens de ING-econoom ‘hardnekkig’. De gemiddelde prijsstijging lag in januari op 3,3 procent. Over heel 2024 moesten consumenten 3,3 procent meer betalen voor hun boodschappen. In 2023 was de inflatie bijna 4 procent en in 2022, toen corona nog flink huishield, was dat zelfs 10 procent. Dit terwijl het langjarige gemiddelde gemiddeld iets boven 2 procent ligt.

