Terugkeer The Voice en nieuwe coaches worden behoorlijk gekraakt: ‘Iedereen haat haar’

Het kan je gisteren bijna niet ontgaan zijn: The Voice of Holland keert in januari terug. Met nieuwe coaches en deels nieuwe presentatoren. Hoe viel dat nieuws? In talkshows niet overal even goed.

Ilse DeLange, Willie Wartaal, Suzan & Freek en Dinand Woesthoff zijn de nieuwe juryleden van de The Voice of Holland, maakte RTL bekend. Chantal Janzen en Edson da Graça presenteren het programma. Ook The Voice Kids komt volgend jaar terug. Daar nemen Claude, Ilse DeLange, Flemming en Emma Heesters plaats in de jurystoelen. Jamai Loman en Quinty Misiedjan presenteren de Kids-editie.

Over de presentatorenfoto was op social media gisteren heel wat te doen. Het ging daarbij specifiek over Jamai Loman, op de foto hieronder rechts. Was dat geen pop? Of gemaakt door AI misschien?

Gedragsregels The Voice of Holland

RTL heeft ‘extra gedragsregels’ voor The Voice of Holland ingevoerd. Onder de nieuwe regels valt onder meer dat deelnemers niet meer alleen zijn met coaches of medewerkers. Ook mogen coaches geen contact zoeken met de deelnemers via WhatsApp. Alle series van The Voice stopten in Nederland nadat in januari 2022 verhalen naar buiten waren gekomen over grensoverschrijdend gedrag achter de schermen. Het Openbaar Ministerie vervolgde voormalig coach Ali B en voormalig bandleider Jeroen Rietbergen voor meerdere zedenzaken. Het onderzoek naar oud-coach Marco Borsato werd geseponeerd en later de zaak van Rietbergen ook. De zaak van Ali B loopt nog.

Regel één had de ongeschreven regel moeten zijn: doe normaal tegen elkaar.

‘Niet WhatsAppen gaat niet lukken’

Jordi Versteegden van De Telegraaf vroeg zich in Nieuws van de Dag af hoe lang coaches van The Voice of Holland het vol kunnen houden om geen contact via WhatsApp te hebben. Hij denkt dat je mensen niet kunt verbieden om WhatsApp-contact te hebben. „Mooie vuistregel. Maar je kreeg vroeger weleens straf van je moeder en dan deed je het de volgende dag beter. En de dag daarna ging je weer de fout in. Dat heb ik hier een beetje bij.” Versteegden ziet dat het programma nu eenmaal talenten voortbrengt die een nummer 1-hit willen scoren en dat zij daarbij coaches nodig hebben. „Regel één had de ongeschreven regel moeten zijn: doe normaal tegen elkaar. Dat dat drie mensen binnen het programma niet gelukt is, is heel erg.”

Van het Nieuws van de Dag-opiniepanel heeft 77 procent van de ondervraagden geen vertrouwen in het goed naleven van de nieuwe regels van The Voice of Holland. 47 procent van hen denkt in januari niet te gaan kijken. Dat percentage kan over driekwart jaar natuurlijk heel anders zijn.

Wie aan The Voice of Holland wil meedoen, moet de video hieronder bekijken.

Positiever over terugkeer The Voice of Holland

Kijkcijferdeskundige Tina Nijkamp schoof aan bij Beau. Bij RTL dus, de omroep van The Voice of Holland. Zij is positiever gestemd. Dat zij bij RTL zat kon meespelen, zou je kunnen denken, maar Nijkamp neemt normaal gesproken nooit een blad voor haar mond. „Het is straks vier jaar geleden en zó’n succesvol format wereldwijd. Het loopt in zeventig landen met een eigen versie, in meer dan honderd landen met aangekochte versies en het is gewoon de grootste talentenjacht van de wereld. Heel veel kijkers genieten daarvan. Voor sommige mensen is het, denk ik, nooit een goeie tijd en heel gevoelig. Maar het moet natuurlijk wel een kéér terug kunnen komen.”

Nijkamp denkt dat alles in het werk wordt gesteld om te voorkomen dat de nieuwe gedragsregels worden geschonden. Als Beau van Erven Dorens vraagt naar de coaches, is Nijkamp eerst even stil en maakt zij een ‘mwah’-gebaar. Ze mist in ieder geval „heel erg Anouk”.

Coaches in Vandaag Inside gekraakt

Johan Derksen was gisteravond in Vandaag Inside op dreef als het om The Voice of Holland gaat. Op dreef om de nieuwe coaches behoorlijk af te kraken in elk geval. Ook Derksen mist de terugkeer van Anouk. We zetten zijn meningen even op een rij.

Suzan & Freek: „Die maken geen ruzie, het braafste duo van Nederland en alleen maar hele melige liedjes zingen. Die vertonen naar elkaar toe volgens mij zelfs geen grensoverschrijdend gedrag.”

Dinand Woesthoff: „Ik zat een keer met hem in een talkshow. De deur ging open en toen kwamen er twee schoenen binnen lopen. Tien minuten later kwam hij er achteraan en hij liep ernaast hè? Ik heb nog nooit zo’n arrogante klootzak gezien. Wat een griezel van een gozer.”

Ilse de Lange: „Dat is echt kwalijk. Ze heeft de gave om de gezellige tante te spelen. Almeloos dialect, eenvoudig meisje, the girl next door. Maar buiten de camera is het de schrik van de hele muziekindustrie. Iedereen haat dat wijf.”

Willie Wartaal: „Die ken ik niet. Als hij zijn naam eer aandoet, is hij welkom.”

