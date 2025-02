Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Winkelen bij goedkope winkels zoals Zeeman helemaal in: ‘Het heeft een cultstatus ontwikkeld’

In deze dure tijden, lijken we meer te grijpen naar goedkope winkels. Winkels als Action, Zeeman en Primark draaien enorm goed, en ook online scoren budgetshops als SHEIN en Temu als een malle. Consumenten zijn inmiddels gewend aan bodemprijzen.

En dat zie je terug: waar je vroeger misschien nog schaamte voelde met een Zeeman-tasje, is dat nu eerder een fashion statement.

Winkelen bij de Zeeman

Retaildeskundige Henk Hofstede gelooft zelfs dat de Zeeman inmiddels een „cultstatus” heeft ontwikkeld. Noa Quist maakte begin deze maand nog een video waarin ze blij verrast door de Zeeman heen liep. „Waarom gatekeepen jullie de Zeeman voor mij?!”, vroeg ze haar volgers lachend, terwijl ze allerlei leuke topjes en hemdjes tegenkwam in de winkel.

Quist is niet de enige: volgens het modepsycholoog Anke Vermeer drijft het gevoel van krapte in onze portemonnee, ons naar de koopjesketens. Daardoor raken we gewend aan lage prijzen en vinden we wat ‘hogere prijzen’ vaak al snel te duur.

Dat ziet ook Hofstede, zo vertelt hij in gesprek met NU.nl: „Het is in de hoofden van mensen blijven hangen dat alles duur is geworden.” En dat is natuurlijk ook zo – vooral de boodschappen blijven nog steeds aardig duur. „Maar consumenten vergeten ook dat ze gecompenseerd zijn”, zegt Hofstede. De meeste lonen zijn volgens hem inmiddels ook mee gestegen met de inflatie.

Dopamineboost

Maar mensen winkelen natuurlijk lang niet alleen maar omdat ze iets nodig hebben. „Iets kopen geeft een dopamineboost”, weet Vermeer. En als het weinig kost, is de verleiding groot om steeds weer iets in je mandje te gooien. Zo blijf je makkelijk in een koopcyclus hangen.

Toch zit er een verschil tussen winkels als Zeeman en Action en online giganten als SHEIN en Temu. „De kwaliteit van die ultragoedkope kleding is soms zo slecht, dat het na één wasbeurt al uit elkaar valt.” Dan is goedkoop uiteindelijk duurkoop – én slecht voor het milieu.

Duurzaamheid

Een hoge prijs betekent niet automatisch betere kwaliteit. „Materialen als katoen en wol zeggen meer over duurzaamheid dan een duur prijskaartje”, legt Vermeer uit. Zelf checkt ze in de winkel altijd de naden van kleding, want dat zegt vaak genoeg.

Zeeman en HEMA zetten inmiddels vol in op duurzaamheid. „Je hoeft je allang niet meer te schamen als je daar shopt.” Ook Action en Wibra proberen de kwaliteit te verbeteren en verduurzamen hun assortiment steeds meer.

Toch blijft één ding bepalend voor ons winkelgedrag: de prijs. „Kwaliteit wordt belangrijker,” begint Hofstede, „maar uiteindelijk blijft de Nederlandse consument een koopjesjager.”

