Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening: ‘Wil 10K tot 15K uitgeven aan een feest voor mijn 40ste verjaardag’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 39-jarige Francis, die haar veertigste verjaardag groots wil vieren.

Naam: Frances (39)

Beroep: makelaar

Netto inkomen: 2400 euro

Woonsituatie: samenwonend, twee kinderen

De Spaarrekening van Frances

Wat staat er op je spaarrekening?

„Ik heb meerdere spaarrekeningen waar verschillende bedragen op staan. Eén spaarrekening heb ik al van kinds af aan, daar staat nu ongeveer 1500 euro op. Niet heel weinig, maar ook niet extreem veel. Komt omdat het merendeel van mijn spaargeld naar mijn andere rekening gaat, daar staat nu zo’n 11.000 euro op.”

Spaar je ook voor verschillende doelen?

„Dat potje van 1500 euro is voor onvoorziene uitgaven, een wasmachine die stukgaat of mijn auto die naar de garage moet. Die 11.000 euro is voor volgend jaar, dan word ik veertig en dat wil ik uitgebreid gaan vieren.”

Dat moet een goed feestje worden, voor dat bedrag!

„Haha, ja, dat gun ik mezelf ook wel. De afgelopen jaren zijn nogal pittig geweest. Ik zat in de kleine kinderen, had slechte slapers en dus korte nachten, en amper tijd voor mezelf. Het laatste jaar begin ik me eindelijk weer mezelf te voelen. Er komt weer wat meer ruimte voor afspraken met vriendinnen, sporten, andere hobby’s. En natuurlijk doe ik ook graag dingen met mijn gezin, maar ik heb de afgelopen jaren grotendeels in dienst gestaan van dat gezin. Ik begin kortom weer een beetje te leven en dat wil ik vieren. Niet voor niks zeggen ze dat het leven begint bij veertig, toch?”

Wat voor soort feest ga je vieren?

„Ik woon vlakbij het strand, dus ik wil in een strandtent een groot feest te geven. Alles erop en eraan, dus met borrel en diner tot aan een feestje met een dj in de late uurtjes. Daarvoor ben ik dus nu al een paar jaar aan het sparen, want dat kost me waarschijnlijk ergens tussen de 10.000 en 15.000 euro. Die 11K covert dus al een hoop kosten, maar ik wil nog even verder sparen zodat ik echt niks tekort kom.”

Hoeveel spaar je precies per maand?

„Dat wisselt – over die 11.000 euro heb ik wel even gedaan, maar ik probeer momenteel zo’n 400 euro per maand te sparen. Dat verdeel ik over drie spaarrekeningen. Die derde had ik overigens nog niet genoemd, maar ik spaar óók nog samen met mijn vriendinnengroep voor een vakantie naar Ibiza. We zijn met z’n vijven en kennen elkaar al van de middelbare school, dus we worden allemaal volgend jaar veertig.”

Welk bedrag reserveer je daar dan voor?

„Ik denk dat we nu twee jaar aan het sparen zijn voor die trip en dat bedrag is peanuts, want ik zet 15 euro per maand opzij. Het zal de kosten dus niet helemaal dekken: Ibiza is schreeuwend duur. Tegen die tijd zal het zo’n 600 euro in totaal zijn. Toch lekker als je dat alvast hebt gespaard, dan vallen de kosten relatief mee omdat je niet in één keer een groot bedrag hoeft af te tikken. En indirect spaar ik dus ook met mijn ‘grote feest’-rekening, want wat ik daarvan overhoud, gaat regelrecht naar die Ibiza-rekening.”

Is dat thuis nog een discussie, dat je grotendeels voor jezelf spaart?

„Mijn vriend vindt het soms wel een ding, vooral als hij een grotere gezamenlijke aankoop wil doen en ik dat onnodig vind. Laatst stelde hij bijvoorbeeld voor om een nieuwe tuinset te kopen, maar we hebben al een tuinset. Nee, het is misschien niet het mooiste ding, maar hij volstaat nog prima en kan best nog een paar jaar mee. Daar hebben we dan wel discussie over, omdat hij vindt dat ik ook best wat geld kan afdragen aan dit soort uitgaven. Maar uiteindelijk hou ik mijn poot stijf, haha.”

Vind je het inderdaad niet zonde om al je spaargeld aan één avond uit te geven?

„Ik zie het maar zo: ik ben ook al niet getrouwd en sommige mensen geven dáár weer een vermogen aan uit – hoor je ook niemand over. Dus nee, dat feestje is me mijn centen meer dan waard. Ik kan niet wachten.”

Wat is je belangrijkste spaartip?

„Heb een concreet doel, en begin gewoon een paar jaar van tevoren. Dan kun je een kleiner bedrag over een langere spaarperiode uitsmeren, en is de kans dat je het maandelijks ook echt kunt missen – en je je spaardoel behaalt – het grootst.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Benieuwd naar meer spaarverhalen van andere lezers? Deze voorgaande edities van Metro‘s wekelijkse rubriek De Spaarrekening zijn favoriet onder onze lezers:

Ook jouw spaarverhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zullen nooit worden gedeeld en worden enkel gebruikt om contact op te nemen voor de rubriek.

Vorige Volgende

Reacties