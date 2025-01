Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hassan heeft autisme en genoot van interview met Youp van ‘t Hek (en de kijkers ook)

Ruim 1 miljoen mensen keken zondagavond naar Een buitengewoon gesprek met Youp van ‘t Hek. De EO (Youp vloekte expres en lachend slechts één keer, maar dat werd vakkundig weggebliept) had geregeld dat mensen met autisme hem konden interviewen. Of beter: mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) speelden de journalist. Onder hen Hassan, die de harten van veel kijkers stal. Dat was talkshow Renze ook opgevallen.

Hassan Ahmida heeft autisme, maar leek allesbehalve bang om de microfoon te grijpen om Youp van ‘t Hek zaken voor te leggen en te bevragen. Zelf vertelde hij dat hij allerlei mensen bedacht („vooral vriendinnetjes”), volgens Hassan een makkelijke en mooie manier om vrienden te hebben. Het was de opmaat naar Youp van ‘t Hek, die als kleuter vriendje Willem fantaseerde. Hassan wilde weten hoe dat zat. Youp was openhartig: hij verzon er steeds meer bij, terwijl zijn familie dondersgoed wist dat de afgezwaaide cabaretier (lees hier zijn interview met Metro daarover) helemaal geen vriendje had. Tot zijn moeder zei: „Youp, we gaan naar Willem.” Tijdens een wandeling langs een alweer verzonnen route viel haar zoon natuurlijk keihard door de mand.

Ook Youp van ‘t Hek genoot

Hassan, één van de vele interviewers met autisme (in Een buitengewoon gesprek steevast journalisten genoemd), genoot zichtbaar van de bijeenkomst met Youp van ‘t Hek. De Amsterdammer, die het opvallende vragenuur op een leuke manier onderging, trouwens ook. Samen met tv- en theatermaker Maartje Paans verscheen Hassan gisteravond bij Renze Klamer aan de talkshowtafel. Paans, die ook een castingbureau heeft, was voor de mensen met autisme en de geïnterviewde zondag de gespreksleider. Hassan had zij een jaar of tien geleden al ontmoet.

Of Hassan veel reacties heeft gekregen over zijn ‘optreden’ in Een buitengewoon gesprek met Youp van ‘t Hek, dat weet hij nog niet. „Ik heb vandaag gewerkt. Maar ja, als er 1,2 miljoen mensen kijken, dan zullen er heus wel goeie reacties tussen zitten.” Maartje Paans weet het antwoord wel: „Heel goede reacties, fantastisch.”

Autisme heeft z’n nadelen, maar ook voordelen

Renze wil weten, als het om autisme gaat, hoe Hassan het zelf zou omschrijven, ‘wat hij heeft’. „Nou weet je, ik heb het al mijn hele leven. Vroeger vond ik het eigenlijk verschrikkelijk dat ik het had. Maar ieder mens is gewoon uniek en we mogen er allemaal zijn, vind ik. Autisme heeft zijn nadelen, maar het kan ook z’n voordelen hebben.” „Wat dan?”, wil Renze weten. Hassan: „Dat ik mee mocht doen aan dat leuke programma met Youp van ‘t Hek natuurlijk, haha. Ik vond het echt een feestje om mee te mogen doen.”

Een nadeel noemt de vrolijke kerel bepaalde dwangstoornissen, dat hij bijvoorbeeld af en toe tien keer zijn veters moet strikken „voor ik het goed heb”. Er vanaf komen is lastig. „Ook al roep ik soms tegen mezelf: doe toch eens niet zo autístisch, jongen.”

Denkbeeldige vriendjes en vriendinnetjes

Renze kwam nog even terug op Hassans vraag over de bedachte Willem, zoals hijzelf vriendinnetjes verzon. Youp van ‘t Hek daarop in de uitzending: „Handig, je hoeft niemand te versieren. Je doet je ogen dicht en je hebt een wijf. Heerlijk man.” Hassan: „Beter kan het toch niet?”

Renze: „Waarom had jij denkbeeldige vriendjes en vriendinnetjes?” Hassan zegt dat hij altijd een eenling is geweest. „Om mezelf een beetje te vermaken, heb ik ze in het leven geroepen.” „Vonden andere kinderen het dan lastig om met je om te gaan of met je te spelen?”, vraagt Renze. „Nee hoor, dat niet. Maar ik ben wel altijd veel op mezelf geweest. En als er veel mensen om me heen zijn, daar krijg ik prikkels van. Dan voel ik me niet zo op m’n gemak. Door zo’n vriendje of vriendinnetje is het net of je samen bent en samen sta je sterk.” Een van de vriendinnen was Amanda, met wie Hassan nu niet zoveel meer doet. „Maar ze is altijd bij me, in m’n hart. En ik blijf trouw.”

