Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Wil ik een nieuwe baan?’ Daar kun je volgens deze psycholoog met vijf woorden achter komen

Wel of geen andere baan? Menig Nederlander vraagt zichzelf dat bij tijd en wijle af. Maar hoe weet je wanneer het tijd is om een andere baan te zoeken? Volgens deze psycholoog kun je dat vaststellen aan de hand van vijf woorden.

Nu 2025 is aangebroken, kan het zijn dat je de balans opmaakt over je leven en voor jezelf nieuwe doelen stelt en plannen maakt. En wellicht twijfel je ook over een nieuwe baan. Mocht je gaan solliciteren? Neem deze twee pluspunten voor je cv dan even mee. Of wat deze top-CEO een bepalend antwoord vindt voor of je wél of niet wordt aangenomen.

Psycholoog over vijf woorden over (nieuwe) baan

Maar het kan ook zijn dat je nog in het stadium daarvoor zit en twijfelt of je bij jouw huidige werkgever blijft of dat je iets anders gaat doen.

Psycholoog dr. George Sik, die zich onder meer bezighoudt met psychometrische onderzoeken op de werkvloer, legt aan onze Britse Metro-collega’s uit dat vijf woorden kunnen aangeven of je op de juiste plek zit of niet.

„Als het gaat om werktevredenheid, is het meer dan waarschijnlijk dat onze waarden, werk of privé, niet volledig worden vervuld. Net zoals bedrijven kandidaten aannemen die passen bij hun waarden, werken gelukkige werknemers voor bedrijven waar, dag in dag uit, hun waarden worden vervuld”, aldus Sik.

Hoe kom je achter jouw waarden?

Als aan jouw belangrijkste vier of vijf waarden wordt voldaan, zal je waarschijnlijk gelukkig zijn in jouw functie. „Als echter aan drie of minder van uw waarden wordt voldaan, is het wellicht tijd om verder te gaan.”

Maar hoe kom je daarachter? Daar heeft Sik een tip voor. Bedenk voor jezelf in welke baan jij je ooit het gelukkigst hebt gevoeld. Schrijf daarover vijf woorden op waarom jij die functie zo leuk vond. Kun je niet zozeer een baan bedenken waarmee je echt gelukkig was? Denk dan aan momenten dat je tevreden of gelukkig was op de werkvloer. Hoe voelde dat toen? Waarom was je tevreden? Welke dagen gingen snel voorbij? Hoe omschreef je jouw baan tegen anderen? Waar was je dan trots op wat je deed? Daarnaast kun je ook activiteiten of werkzaamheden bekijken die je als leuk of uitdagend hebt ervaren en die vertalen naar waarden. Is dat bijvoorbeeld vergaderen en brainstormen (samenwerken) of juist zelfstandig op pad (autonomie).

Huidige werk volgens psycholoog onder de loep nemen

Dit mogen geen negatieve woorden zijn. Het moeten woorden zijn die bij jouw karakter en persoonlijkheidskenmerken passen. Bijvoorbeeld: creativiteit, vrijheid, veiligheid, stabiliteit, financiële zekerheid, plezier, uitdaging, flexibiliteit, en ga zo maar door.

Heb je vijf woorden gevonden? Dan gebruik je deze woorden om ook jouw huidige baan eens onder de loep te nemen. Hoeveel van jouw waarden worden vervuld in jouw huidige werk?

Werktevredenheid

Volgens de psycholoog zijn er geen foute antwoorden. „Je probeert op deze manier betekenis en meetbaarheid te geven aan iets wat normaal gesproken lastig uit te leggen is. Werktevredenheid gaat namelijk verder dan salaris en functietitel.”

Overigens benadrukt Sik ook dat sommige woorden, die bij een baan kunnen bovendrijven, juist duidelijke signalen zijn dat je moet stoppen. Hij noemt als voorbeelden: niet inspirerend, saai, continu hetzelfde, chaotisch, drama, zuigt je leeg, etc. Maar het is volgens de psycholoog ook een slecht teken als je over je baan praat in termen van ‘volhouden’ of ‘wachten tot’ of genoegen neemt met minder onder het mom van ‘ik krijg er toch voor betaald’.

Vorige Volgende

Reacties