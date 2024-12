Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe afhankelijk is Nederland van contant geld?

In geval van nood is het handig wat contant geld te hebben liggen. Dat advies gaven banken onlangs aan hun klanten vanwege de toenemende geopolitieke dreiging. Maar hoe afhankelijk is Nederland als land van contant geld?

Contant geld is in ieder geval nog niet volledig weg te denken uit onze samenleving, al kiezen veel mensen voor betalen met pin of hun telefoon of horloge. Spaarplatform Raisin deed onderzoek naar de afhankelijkheid van landen als het gaat om contant geld. Kunnen we makkelijk zonder?

Nederland weinig afhankelijk van contant geld

Na het advies van de banken namen Nederlanders meer contant geld op (dat je overigens boven een bepaald bedrag moet aangeven bij de Belastingdienst). Uit het onderzoek van Raisin blijkt echter dat Nederland het minst afhankelijk is van cash als het gaat om de tien grootste economieën van de Eurozone.

Nederland krijgt een score van slechts 1,55 van tien mogelijke punten als het gaat om hoe belangrijk contant geld is in onze samenleving. Finland krijgt 1,85 punten, maar in veel andere landen doet een heel ander beeld zich voor. Oostenrijk scoort namelijk 9,50 punten, wat betekent dat contant geld daar het belangrijkst is van de tien landen die zijn bekeken. Ook Duitsland (7,10) en Spanje (6,95) hechten nog veel waarde aan contant geld.

Minder winkels die cash accepteren en minder geldautomaten

Dat Nederland weinig afhankelijk is van geld, is best logisch als je naar de gang van zaken rond betalen kijkt. In ons land accepteert namelijk maar 79 procent van de middelgrote en kleine bedrijven cash aan de kassa. In Frankrijk is dat percentage veel hoger: maar liefst 94 procent. Slechts 18 procent van de mkb’ers geeft de voorkeur aan cash.

Daarnaast zijn er in Nederland simpelweg minder geldautomaten per inwoner dan in andere Europese landen. Het gaat om slechts 33 van die automaten per 100.000 inwoners. In Frankrijk zijn het er 94 per 100.000 inwoners, in Oostenrijk 169. België is ongeveer even dichtbevolkt als Nederland en daar staan ruim twee keer zoveel geldautomaten per 100.000 inwoners.

Onder Nederlandse consumenten verliest contant geld ook aan populariteit: slechts 13 procent geeft aan dat cash hun favoriete betaalmiddel is. In Duitsland is dat 30 procent.

