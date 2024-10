Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit vinden Nederlanders van limiet op contante betalingen – en moet contant geld overal geaccepteerd worden?

Is een limiet van 3000 euro op contante betalingen nou wel of geen goed idee? Nederlanders zijn er nogal verdeeld over, ondanks dat de Tweede Kamer al een oordeel heeft geveld. Uit onderzoek van Bank.nl blijkt namelijk dat 44 procent van de Nederlanders de maatregelen steunt, 56 procent geeft aan dat ze zo’n limiet niet waarderen.

De limiet op cash betalingen is bedoeld om witwassen tegen te gaan, omdat vooral criminelen contant zouden betalen met grote bedragen. Veel Nederlanders vinden het echter betutteling en willen zelf bepalen tot welk bedrag ze contant betalen.

💶 Hoe zit het nu met contante betalingen? Op dit moment is er geen limiet op contante betalingen, je mag dus elk bedrag contant afrekenen. Als je meer dan 10.000 euro contant betaalt, moet de verkoper wel een cliëntencontrole doen. Die is bedoeld om witwassen en terrorisme te voorkomen. Het staat winkels of andere verkopers wel vrij om contant geld niet te accepteren.

Limiet op contante betalingen

Eind september stemde een meerderheid in de Tweede Kamer voor de limiet van 3000 euro op contante betalingen. Er was een motie ingediend om de limiet op 10.000 euro te stellen, maar daar ging de Kamer niet in mee. Nu moet de maatregel nog door de Eerste Kamer komen.

Volgens de Europese Centrale Bank (ECB) zorgt contant geld voor vrijheid, autonomie en privacy. Maar dat is ook de reden dat criminelen het gebruiken om wit te wassen. Ondanks dat een meerderheid van de Nederlanders aangeeft zo’n limiet niet te waarderen, geeft ‘maar’ 30 procent ook aan dat ze ooit 3000 euro of meer contant aftikten. In de meeste gevallen gaat het dan om het kopen van een auto.

Branchevereniging BOVAG is juist wel een voorstander van de 3000 euro-limiet, en riep de coalitiepartijen zelfs op om het voorstel van een hogere limiet van tafel te vegen.

Moet contant geld overal geaccepteerd worden?

Alhoewel contant geld een wettelijk betaalmiddel is, hebben ondernemers het recht om het te weigeren. Zo zijn er meerdere winkels of horecalocaties die ‘pin-only’ zijn. 79 procent van de Nederlanders vindt dat er een acceptatieplicht moet komen, dat winkeliers en horecauitbaters contant geld gewoon moeten accepteren. 49 procent van de Nederlanders maakte weleens mee dat ze contant wilden betalen, maar dat niet mocht.

Deze week nam de Tweede Kamer een amendement over zo’n acceptatieplicht aan. Wel gaat minister Eelco Heinen van Financiën (VVD) kijken of er uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor ondernemers die een hoog risico lopen op overvallen.

De kans is dus klein dat contant geld zal verdwijnen uit Nederland, ook al denkt 56 procent dat dat in de komende 25 jaar wél gebeurt. Maar ook de ECB benadrukt dat contant geld gewoon een standaard betaalmiddel blijft.

