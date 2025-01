Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe bereid je je financieel voor op onverwachte kosten?

Een rekening op de deurmat die je niet zag aankomen, een kapotte auto die gerepareerd moet worden, of hogere energietarieven die je moet betalen? Deze onvoorziene kosten kunnen niet alleen een flinke impact hebben op je begroting, maar je ook de nodige stress bezorgen. Gelukkig kun je je voorbereiden om dergelijke financiële tegenvallers op te vangen.

In dit artikel delen we hoe je onverwachte kosten én de bijbehorende geldstress kunt voorkomen.

Financieel onverwachte kosten

1. Zorg voor grip op je financiën

Wil je meer inzicht in je inkomsten en uitgaven? Dan is het essentieel om een overzicht te maken van je financiële situatie. Budgetteer waar je geld elke maand naartoe gaat. Denk aan vaste lasten zoals huur of hypotheek en verzekeringen. Vergeet ook de variabele kosten niet, zoals boodschappen, abonnementen en impulsaankopen.

Kijk kritisch naar je uitgaven: heb je abonnementen die je niet meer gebruikt of geef je regelmatig geld uit aan dingen die je eigenlijk niet nodig hebt? Door een helder overzicht te creëren en je uitgavenpatroon goed in kaart te brengen, kun je gemakkelijker geld besparen en een buffer opbouwen voor onvoorziene kosten.

2. Bouw een noodpotje op

Met het geld dat je maandelijks overhoudt, kun je beginnen met het opbouwen van een noodpotje. Dit is essentieel om onverwachte uitgaven op te vangen. Je hoeft niet meteen grote bedragen apart te zetten; begin klein. Zo wordt sparen een gewoonte en kost het je weinig moeite.

Start bijvoorbeeld met een doelbedrag van 500 euro en verhoog dit geleidelijk. Zet bijvoorbeeld 10 procent van je maandinkomen apart. Is dit lastig? Kijk dan wat je maandelijks kunt missen en maak een automatische overboeking naar je spaarrekening. Heb je aan het einde van de maand wat extra over? Voeg dit dan toe aan je noodpotje.

Belangrijk: gebruik je noodpotje uitsluitend voor onvoorziene uitgaven. Vermijd verleidingen om het geld aan iets anders uit te geven.

💶 Hoe groot moet je financiële buffer zijn? Consumentengoederen en -diensten waren in december 2024 4,1 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Een financiële buffer achter de hand is wel zo prettig om onvoorziene kosten direct te kunnen betalen. De grootte van je buffer hangt af van je persoonlijke situatie: Alleenstaand : 3 maanden vaste lasten als buffer is vaak voldoende.

: 3 maanden vaste lasten als buffer is vaak voldoende. Gezin met kinderen : minimaal 6 maanden vaste lasten om onvoorziene kosten op te vangen.

: minimaal 6 maanden vaste lasten om onvoorziene kosten op te vangen. Co-ouderschap of samengesteld gezin : zorg voor een buffer die ook incidentele extra kosten, zoals kinderopvang of reiskosten, kan dekken.

: zorg voor een buffer die ook incidentele extra kosten, zoals kinderopvang of reiskosten, kan dekken. Studenten : een kleinere buffer van 500 tot 1000 is vaak voldoende, afhankelijk van je woonlasten.

: een kleinere buffer van 500 tot 1000 is vaak voldoende, afhankelijk van je woonlasten. Zelfstandig ondernemer: reken op een buffer van 3 tot 6 maanden aan vaste lasten. Wil je precies weten hoeveel buffer je nodig hebt? Gebruik de BufferBerekenaar van het Nibud. Dit handige hulpmiddel geeft advies over de ideale buffer voor jouw situatie.

3. Controleer je verzekeringen

Een goede verzekering kan je veel kosten én stress besparen. Controleer daarom regelmatig of je goed verzekerd bent. Denk aan een passende zorgverzekering, een inboedelverzekering en eventueel een rechtsbijstandsverzekering. Vergelijk polissen om te zien of je huidige verzekeringen nog aansluiten bij je situatie en of je elders goedkoper uit bent.

4. Genereer extra inkomsten

Wil je je financiële buffer sneller(er) laten groeien? Overweeg dan om extra inkomsten te genereren. Dit kan bijvoorbeeld door een bijbaan te nemen, te freelancen of spullen te verkopen die je niet meer gebruikt.

Heb je veel kleding die je nooit draagt of spullen op zolder die stof liggen te vangen? Verkoop ze via platforms zoals Marktplaats of Vinted. Dit levert niet alleen extra geld op, maar ruimt ook je huis op.

5. Betaal schulden af

Wist je dat bijna de helft van de Nederlandse jongeren een financiële schuld heeft? Dit zorgt voor een hoop onzekerheid, schreef Metro eerder al. Heb je schulden, zoals openstaande rekeningen, een studieschuld of lopende leningen? Begin met het aflossen van de schulden met de hoogste rente, want die kosten je het meeste geld. Maak een plan en stel een vast bedrag vast dat je maandelijks kunt aflossen.

Let op met nieuwe aankopen: koop liever niet op afbetaling, want dat kan je financiële situatie verder onder druk zetten.

6. Maak geldzaken bespreekbaar

Geldzorgen kunnen een enorme impact hebben. Daarom is het belangrijk om actie te ondernemen als je last hebt van financiële zorgen. Praat erover met een financieel adviseur, een goede vriend of iemand in je omgeving die verstand heeft van financiën. Samen kun je tot nieuwe inzichten komen.

Bescherm jezelf tegen financiële verrassingen

Met een goed plan, een noodpotje en slimme keuzes kun je onvoorziene kosten beter opvangen. Begin klein, denk groot en werk stap voor stap aan een zekere en ontspannen financiële toekomst.

