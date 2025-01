Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Winterhuid SOS: zo bescherm je je (droge) huid tegen kou en droogte

Iedereen met een droge huid weet dat de koude wintermaanden vaak de moeilijkste maanden van het jaar zijn. Droge lucht en lage temperaturen drogen je huid extra uit en leiden tot een trekkerig, schilferig of geïrriteerd gevoel of flare-ups. Hoe zit dat precies? En wat kun je doen om je huid zo goed mogelijk te beschermen in de winter? Welke producten werken wel en niet? Een praktische gids voor een gezonde huid voor de koude maanden van het jaar, met tips van een dermatoloog.

Metro sprak met dr. David Njoo van Skin & Laser Clinics Amersfoort.

Wat doet de winter met onze huid?

Iedereen die van nature niet de makkelijkste huid heeft, weet hoe lastig de winter kan zijn. En in sommige gevallen is dat nog een understatement. Veel mensen met huidklachten als eczeem en psoriasis ervaren flare-ups zodra de koude maanden hun intrede doen, maar iedereen kan klachten van het koude weer ervaren, laat dermatoloog David Njoo weten.

Njoo: „Ook als je geen lastige huid hebt, kan je huid droog worden in de winter. Vaak begint je huid te jeuken en krijg je last van schilfers.” Hoe dat kan? „Net zoals een airco, droogt de koude lucht je huid uit. Koude lucht is altijd droge lucht; de luchtvochtigheid is laag en dat heeft impact op je huid. Het wordt droger en kan gaan jeuken.”

Daarnaast heeft ons gedrag in de wintermaanden effect op de conditie van onze huid, vult de dermatoloog aan. „Als het kouder wordt, gaat de verwarming aan en douchen we vaak langer en heter. Maar hoe warmer je doucht en/of hoe hoger de binnentemperatuur, hoe meer vocht er uit je huid wordt onttrokken.” In de winter heeft je huid dus moeite met zowel de koude, droge lucht van buiten als de warme, droge lucht van binnen.

Veel mensen zijn niet gewend om hun huid in de winter in te smeren, terwijl je huid wel extra aandacht nodig heeft.

Droger en gevoeliger

Het gevolg? Door de kou én de warmte droogt je huid sneller uit. Ook de wisseling tussen de lage temperaturen buiten in de kou naar hoge temperaturen binnen kan een schok zijn voor de huid. Met name de onderbenen zijn de dupe, benadrukt Njoo.

De droogte kan er vervolgens voor zorgen dat je huid gevoeliger wordt: „De huid gaat door de droogte schilferen, de huidlagen vallen eraf en je huid verliest meer vocht. Je lijf probeert die schade vervolgens te herstellen door ontstekingscellen op de huid af te sturen. In die cellen zitten eiwitten die ervoor kunnen zorgen dat je huid gaat jeuken. Als je vervolgens gaat krabben, kan dat ook eczeem of andere huidklachten uitlokken”, legt de dermatoloog uit.

Hoe kun je je huid beschermen?

Wat is dan belangrijk om te doen om je huid te beschermen tegen de winterkou? „Smeren”, zegt de dermatoloog. „Veel mensen zijn het niet gewend om hun huid na elke douchebeurt in te smeren, maar het is wel belangrijk.”

Daarnaast kun je een paar dingen doen om de impact van de winter op je huid te minimaliseren. „Zet de verwarming in huis niet te hoog, zodat de lucht je huid niet uitdroogt. 19 graden is een goede temperatuur”, zegt Njoo. Bakjes water boven de verwarming zetten of een luchtbevochtiger in huis halen, helpt ook om de luchtvochtigheid te stimuleren.

„Douche daarnaast niet heter dan 37 graden en vooral niet te lang. Om de dag douchen is ook een goed idee”, zegt Njoo. „Ik weet dat het verleidelijk is om je op te warmen onder de douche, maar er is weinig zo slecht voor je huid.” Smeer je huid na het douchen gelijk in met een rijke, voedende crème, zo kunnen de ingrediënten beter hun werk doen.

Zo zorg je voor je huid in de winter Smeer met een crème met voedende ingrediënten

Houd de temperatuur binnenshuis constant (±19 graden)

Douche niet te lang en lauwwarm (36/37 graden)

Doe buiten handschoenen aan om je handen te beschermen

Gebruik goede handzalf, idealiter een zalf met urea

Een voedende crème, wat houdt dat dan in?

Volgens de dermatoloog zijn er twee dingen belangrijk bij een crème voor je huid: de juiste ingrediënten en het cosmetische aspect: „Je wilt dat de crème niet plakt en niet te vettig is. Het moet snel intrekken.”

Qua ingrediënten zijn er een paar stoffen die Njoo graag terugziet in huidverzorging: „Glycerine, shea butter, ceramides en filaggrine zijn voorbeelden van goede ingrediënten. Glycerine en filaggrine zijn barrière-eiwitten die de huid hydrateren en verstevigen.”

Daarnaast zijn er een aantal stoffen die je (gezichts)crème of bodylotion beter niet kunnen bevatten. „Je wilt dat er geen parfum en conserveringsmiddelen in zitten, zoals sulfaten, parabenen en bepaalde alcohol. Zoek dus naar producten die parfumvrij en hypoallergeen zijn.”

Vaseline helpt, maar investeren in je huidverzorging ook. Voor tien euro koop je een goede fles bodylotion.

En: vergeet je handen niet

Ook de handen zijn vaak de dupe, onderstreept Njoo. „Je handen droger sneller uit en krijgen sneller schilfers en kloofjes. Zodra je voelt dat je handen koud worden, trek handschoenen aan om ze te beschermen. Gebruik daarnaast een goede handzalf met vijf tot tien procent ureum.”

