Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Helft jongeren heeft schulden: erover praten durven ze vaak niet

Bijna de helft van de jongeren heeft een financiële schuld. Ook geven velen aan dat ze er financieel niet goed voorstaan, wat voor een hoop onzekerheid zorgt.

Van de Nederlandse jongeren tussen de 16 en 27 jaar heeft 49 procent een financiële schuld. Problematische schulden van huishoudens kosten de maatschappij jaarlijks op zijn minst 8,5 miljard euro, schreef Metro eerder al. ING deed onderzoek naar schulden onder jongeren. Velen hebben een studieschuld of een persoonlijke lening die ze nog af moeten betalen. 52 procent van de jongeren gebruikt achteraf-betaalmiddelen zoals creditcards en apps als Klarna en Riverty. 11 procent is hierdoor in de schulden gekomen.

Weinig inzicht in financiën, dus schulden

Gen Z’ers die financieel in een lastige situatie zitten hebben vaak weinig inzicht in hun financiën. 19 procent weet niet wat ze maandelijks uitgeven. En 15 procent weet niet welke abonnementen ze hebben en wat dat kost. De helft van deze groep geeft aan dat dat komt omdat ze het confronterend vinden.

Ook praten jongeren weinig over hun financiële situatie. Ze voelen zich kwetsbaar en vinden het ongemakkelijk om erover te praten. Sommigen geven aan dat ze zich ervoor schamen. ING is daarom een campagne gestart, Jouw geld, jouw keuze genaamd. Het bedrijf wil jongeren aanmoedigen om meer over geld te praten. Wanneer ze financiële problemen hebben doen ze dit vaak niet, wat averechts werkt.

Wil je meer leren over schulden? Dan kun je het tv-programma Schuld en boete terugkijken. Lees hier meer over dat programma.

‘Rijkdom wordt gepromoot op sociale media’

Karin Wartena is expert financiële gezondheid bij jongeren bij de bank. Ze ziet dat het in de huidige maatschappij „voor sommige jongeren lastig is om financieel gezond te blijven. Unlimited data, eindeloos streamen, fast fashion, ongelimiteerde consumptie van sociale media waarop rijkdom en vakanties gepromoot worden. Keuzes maken is niet meer de norm. Daarnaast is geld uitgeven met je telefoon of smartwatch steeds makkelijker, sneller en daardoor onbewuster geworden. Ook achteraf betalen behoort dankzij creditcards en betaalapps tot de mogelijkheid.”

De 23-jarige Karina deed mee aan het onderzoek van de bank. „Zelf heb ik een prima inkomen, heb ik nog nooit rood gestaan en betaal ik mijn rekeningen netjes op tijd. Maar toch zie ik mezelf niet als helemaal financieel gezond”, vertelt ze. „Ik heb een studieschuld van meer dan 20.000 euro die alleen maar blijft oplopen en ik koop veel te vaak onnodige spullen. Dat laatste komt vooral door social media.”

Tips om niet (verder) in de schulden te raken

Een studieschuld is niet altijd te voorkomen. Maar schulden door creditcards of apps waarbij je later kunt betalen vaak wel. Hoe voorkom je dat je (verder) in de schulden komt? Metro zet een aantal tips op een rij.

Spaar voor onverwachte uitgaven

Zorg dat je spaart. Dit voorkomt dat een onverwachte uitgave (zoals een kapotte laptop of auto) je in de schulden helpt. Wist je dat sparen ook goed is voor je gezondheid? Metro schreef daar eerder al over.

Weet wat er op je rekening staat

Weet wat je inkomsten zijn en hoeveel uitgaven je hebt. Zorg dat je nooit meer geld uitgeeft dan er binnen komt. Maak een overzicht met je maandelijkse inkomsten en vaste lasten. Zo weet je wat er overblijft voor andere uitgaven zoals leuke dingen.

Bagatelliseer schulden niet

Wees je er bewust van dat kleine schulden snel kunnen groeien. Sta je 10 euro in het rood? Denk daar dan niet te gemakkelijk over. Zit je in de schulden? Ook al is het niet veel, maak een plan hoe je het gaat aflossen.

Je hoeft echt niet alles direct te kopen

Koop bewust. Vraag je af of die aanschaf echt nodig is. Denk er een dag over na. En kijk kritisch naar reclames op sociale media. Je hoeft die leuke trui van TikTok echt niet te kopen, net als die handige gadget die je op Instagram voorbij ziet komen.

Ga niet met honger naar de supermarkt

Ga nooit met honger boodschappen doen. Honger zorgt ervoor dat je impulsaankopen gaat doen. Metro sprak daar eerder met een expert over.

Reacties