Flinke verschillen tussen variabele energietarieven vanaf januari: hier ben je het goedkoopst uit

Vanaf 1 januari gaan miljoenen huishoudens nieuwe variabele energietarieven betalen. Het verschil tussen dit jaar en volgend jaar loopt soms flink uiteen. De meeste tarieven stijgen, maar een paar dalen. We vertellen je wat de tarieven doen en waar je ‘t goedkoopst uit bent.

Dat de meeste tarieven omhoog gaan, komt door de flink gestegen gasprijs van de afgelopen maanden. Onlangs vertelde Metro je al dat je tot 300 euro misloopt als je nooit overstapt van energieleverancier. De kosten die je betaalt aan je energienetbeheerder stijgen overigens ook.

Variabele energietarieven stijgen in 2025

De tarieven van Vattenfall stijgen volgend jaar het meest, daar gaan de prijzen met 7,3 procent per jaar omhoog, blijkt uit onderzoek van vergelijker Keuze.nl. Dat komt vooral doordat gas duurder wordt: per kuub betaal je ruim 13 cent meer. Voor iemand met een standaardverbruik komt dat neer op ongeveer 130 euro extra voor gas, per jaar.

Na Vattenfall is Budget Energie de grootste stijger, met een 6,3 procent toename op jaarbasis. De gasprijs gaat bijna 8 cent per kuub omhoog, 80 euro per jaar.

Maar er is ook nog goed nieuws: niet alle energieleveranciers verhogen hun prijzen. Vandebron, Greenchoice, Essent en Powerpeers stijgen tussen de 0,5 en 2 procent per jaar. Daar gaat gas maximaal 3 cent per kuub meer kosten, maar in sommige gevallen is er geen stijging.

Vandebron is in 2025 de voordeligste keuze als het gaat om stroom en gas. Hieronder zie je alle tarieven:

Leverancier Prijsverschil Tarieven vóór 1 januari Tarieven na 1 januari Vattenfall 7,3 procent 0,274 euro per kWh

1,289 euro per m3 0,281 euro per kWh

1,427 euro per m3 Budget Energie 6,3 procent 0,305 euro per kWh

1,359 euro per m3 0,330 euro per kWh

1,437 euro per m3 Engie 4,3 procent 0,292 euro per kWh

1,323 euro per m3 0,302 euro per kWh

1,394 euro per m3 Vandebron 1,4 procent 0,270 euro per kWh

1,290 euro per m3 0,278 euro per kWh

1,322 euro per m3 Greenchoice 1,3 procent 0,286 euro per kWh

1,327 euro per m3 0,286 euro per kWh

1,356 euro per m3 Essent 1 procent 0,296 euro per kWh

1,371 euro per m3 0,296 euro per kWh

1,371 euro per m3 Powerpeers 1 procent 0,355 euro per kWh

1,319 euro per m3 0,325 euro per kWh

1,339 euro per m3 Eneco 0,5 procent 0,312 euro perk Wh

1,349 euro per m3 0,305 euro per kWh

1,378 euro per m3 Mega -0,6 procent 0,307 euro per kWh

1,398 euro per m3 0,304 euro per kWh

1,393 euro per m3 Innova Energie -1,4 procent 0,316 euro per kWh

1,405 euro per m3 0,303 euro per kWh

1,406 euro per m3 Het verschil in prijs is berekend op basis van een standaardverbruik van 2500 kWh en 1000 m3. Eneco biedt geen variabel energiecontract aan, het gaat hier om het modelcontract.

