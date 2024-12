Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo ontwikkelen de vaste lasten van een gezin zich in 2025 (hint: het gaat om meer betalen)

Het is altijd fijn om het nieuwe jaar in te gaan met een beeld van wat er allemaal gaat veranderen. Dat je meer zorgpremie gaat betalen stond al vast, voor de meesten in ieder geval, maar wat verandert er nog meer in de vaste lasten? We zetten een aantal dingen op een rij voor een gemiddeld gezin in Nederland.

Vandaag deden we ook al een voorspelling over wat de prijs van benzine gaat doen, al hebben we natuurlijk geen glazen bol.

Vaste lasten voor gemiddeld gezin stijgen

Keuze.nl deed onderzoek naar de vaste lasten in 2025 en kwam erachter dat die van een gemiddeld gezin volgend jaar fors meer stijgen dan de inflatie. Een gezin betaalt in 2025 bijna 500 euro meer aan vaste lasten, dat is 120 euro meer dan op basis van de inflatie te verwachten is. Dat die stijging zo hoog is, komt vooral doordat verzekeringen in prijs stijgen.

Als we het voorbeeld nemen van een gezin met twee volwassenen, twee kinderen, een koopwoning en een auto, komt de stijging neer op 474 euro per jaar. De verwachte inflatie is zo’n 3,2 procent, dus als we dat aanhouden, zouden de vaste lasten met ‘slechts’ 350 euro moeten stijgen. Keuze.nl heeft deze berekening gemaakt op basis van de meest gangbare abonnementen en contracten binnen gezinnen, samen met de gemeentelijke belastingen. Huur- of hypotheeklasten zijn niet meegerekend, omdat die per huishouden sterk verschillen.

Verzekeringen stijgen het meest in prijs

Welke vaste lasten het hardst stijgen, daar zit nogal verschil in. Qua internetabonnementen en het abonnement voor je mobiele telefoon is de stijging relatief beperkt. Het zijn juist de verzekeringen die komend jaar hard stijgen.

De zorgverzekering stijgt met zo’n 288 euro in 2025, de autoverzekering met 97,80 euro en voor de woonverzekering betalen gezinnen volgend jaar een kleine 60 euro meer. Dit is allemaal gebaseerd op een gemiddelde gezinssituatie.

Mocht je dus op deze de verzekeringen kunnen besparen in 2025, dan maak je daar het grootste verschil mee. Eerder tipten we je al een manier om op je zorgverzekering te besparen én hoe je je autoverzekering iets goedkoper maakt.

Energierekening daalt in kosten

Er gloort voor 2025 ook nog wat hoop aan de horizon: Keuze.nl kwam erachter dat de energierekening voor een gemiddeld gezin in prijs iets zal dalen. Dat gaat om mensen met een vast energiecontract zonder zonnepanelen.

Het komt doordat de energietarieven wat lager zijn ten opzichte van begin 2024, de energiebelasting ook. Wel stijgen de kosten die je aan je netbeheerder betaalt, waar we je onlangs al het een en ander over uitlegden. Al met al zorgt dat voor een kleine daling in de prijs van je energierekening.

