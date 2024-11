Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sommige mensen betalen te veel premie voor hun autoverzekering, zo verlaag je ‘m

Als je minder kilometers met de auto aflegt dan waarvoor je ‘m hebt verzekerd, betaal je mogelijk tot 100 euro te veel autopremie. Dat blijkt uit onderzoek van autoverzekering-vergelijker UnitedCustomers. Maar geen zorgen: je kunt de premie op een simpele manier omlaag krijgen.

Onlangs bleek dat Nederlanders meer kilometers in eigen land aflegden, maar ook dat een nieuwe auto voor veel mensen onbetaalbaar is.

Te hoge premie voor autoverzekering

Jorg van Rijn, expert in autoverzekeringen, tipt een manier om een lagere premie te krijgen: „Als je minder vaak de auto pakt, moet je dit zelf doorgeven aan je verzekeraar. Dan krijg je mogelijk een lagere premie. De verzekeraar past het kilometrage (aantal kilometers per jaar) namelijk niet vanzelf aan.”

Als je een autoverzekering afsluit, vul je het aantal kilometers in dat je dat jaar verwacht te rijden. Dat doe je deels omdat iemand die weinig de weg op gaat, minder kans op schade heeft. Verwacht je dus veel kilometers met de auto af te leggen, is je premie wat hoger. Mocht er iets gebeuren waardoor dat aantal veel lager uitvalt, is het handig dat door te geven.

Wel verschilt het per verzekeraar hoeveel de kilometers meetellen in de premie, ontdekte UnitedCustomers. Wie bijvoorbeeld het kilometeraantal aanpast van maximaal 20.000 naar 10.000 kilometer per jaar, kan bij veel verzekeraars een 2 tot 5 euro lagere premie per maand verwachten. Dit verschil in premie kan bij sommige autoverzekeraars ook hoger of lager zijn.

Minder kilometers betekent lagere premie, maar doe dit niet

Alhoewel lager aantal afgelegde kilometers dus kan leiden tot een lagere premie, is het niet verstandig om te liegen tegen je verzekeraar. Als je namelijk schade rijdt, checken ze je kilometerteller. Van Rijn: „Het is dus eenvoudig na te gaan of het opgegeven aantal kilometers klopt. Als je meer kilometers rijdt dan waar je voor verzekerd bent, dan kan dit gevolgen hebben voor de vergoeding bij een schade.”

