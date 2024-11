Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Korting door maximum eigen risico bij zorgverzekering neemt af, zoveel is het in 2025

Zet jij expres je eigen risico op het maximumbedrag van 885 euro om zo wat minder zorgpremie te hoeven betalen? Dan is er slecht nieuws: de korting die je daarmee krijgt, neemt af. Dat blijkt uit de meest recente analyses van Poliswijzer.nl.

Als je je zorgverzekering dus voor de laagst mogelijke premie wil afsluiten, is het goed om te vergelijken hoeveel korting je precies krijgt als je je eigen risico omhoog schroeft.

Korting op zorgverzekering door hoog eigen risico neemt af

De gemiddelde korting die je krijgt op je zorgverzekering door een hoog eigen risico in te stellen, neemt langzaam af. In 2022 was die korting nog 235 euro, in 2025 is dat nog maar 192 euro. Bij de meest voordelige basisverzekeringen is de korting zelfs nog lager.

In 2025 is de goedkoopste zorgverzekering VinkVink Basis, daar betaal je 141,40 euro per maand. Met het maximale eigen risico krijg je een korting van slechts 60 euro, terwijl je bij FBTO (Basis) 84 euro korting krijgt. In 2022 kreeg je bij sommige verzekeraars nog ruim 300 euro korting, maar de hoogste korting in 2025 is 264euro.

Als je toch voor het maximum eigen risico gaat, ben je bij Univé, UnitedConsumers en VGZbewuzt het goedkoopst uit. Bij die verzekeraar levert dat een besparing op van 138 euro ten opzichte van de goedkoopste basisverzekering met het standaard eigen risico. Deze zorgverzekeraars geven bij het maximale eigen risico in totaal 240 euro korting. Al met al zijn zij dan de goedkoopste zorgverzekeraar, ondanks dat sommige andere verzekeraars een hogere korting geven. Bij die verzekeraars is de basispremie dan weer hoger.

Eigen risico Tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer was een van de paradepaardjes van de PVV de afschaffing van het eigen risico. Dat gaat echter niet gebeuren, wel komt er een halvering aan. De komende twee jaar blijft het minimale eigen risico nog 385 euro, in 2027 zou dat dalen naar 165 euro, met een een maximaal eigen risico van 50 euro per behandeling.

Andere manieren om korting te krijgen

Aan een hoog eigen risico zitten risico’s verbonden: je kunt opeens voor hoge kosten komen te staan als je onverhoopt veel zorg nodig hebt. Dan kun je zomaar 500 euro extra moeten betalen in vergelijking met het minimum eigen risico. Gelukkig kun je ook op een andere manier nog wat korting krijgen, bijvoorbeeld door het hele jaarbedrag in een keer af te tikken. Dat kan je tot 4 procent korting opleveren. Dat klinkt weinig, maar op een jaarbedrag van ongeveer 1900 euro (gemiddelde voor 2025), is dat toch nog 76 euro.

Salland Zorgverzekeraar geeft het hoogste percentage korting bij een jaarbetaling. Bij andere verzekeraars kan het percentage blijven steken op 1 of 2 procent.

