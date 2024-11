Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel ga je volgend jaar meer betalen aan je energienetbeheerder

Je gaat volgend jaar een stuk meer betalen aan je energienetbeheerder. Dat geldt voor alle huishoudens, omdat de tarieven met zo’n 11 procent omhoog gaan. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de tarieven van de regionale netbeheerders en hoogspanningsnetbeheerder TenneT voor het jaar 2025 officieel vastgesteld.

Gemiddeld gaan huishoudens zo’n 60 euro per jaar extra betalen.

Hogere netbeheerkosten

Die netbeheerkosten zie je terug op je algehele energierekening en iedereen krijgt daarmee te maken. De kosten stijgen omdat netbeheerders forse investeringen moeten doen in verzwaring van hun netten. Voor de energietransitie moet vooral het stroomnet flink worden verzwaard. Door wind- en zonneparken wordt steeds meer stroom geproduceerd. Tegelijkertijd zit het net op veel plekken in het land vol, waardoor bedrijven moeten wachten voor ze een aansluiting kunnen krijgen.

Omdat bedrijven en huishoudens zelf niet kunnen kiezen tussen netbeheerders, maar gebonden zijn aan de in hun regio actieve partij, stelt de ACM de netbeheertarieven jaarlijks vast. In 2025 betalen alle afnemers van de regionale elektriciteits- en gasnetten in totaal ongeveer 7,9 miljard euro aan transportkosten voor hun stroom en gas. Afnemers van het hoogspannings- en extrahoogspanningsnet van TenneT betalen volgend jaar bij elkaar zo’n 2,6 miljard euro.

Miljoenen Nederlanders lopen bijna 300 euro mis

Onlangs vertelde Metro je al dat 7 miljoen Nederlanders hun energiecontract niet onder de loep nemen en blijven zitten waar ze zijn. Daarmee lopen ze mogelijk tot 300 euro per jaar mis, afhankelijk van de prijs van hun huidige contract.

Toezichthouder ACM deed namelijk onderzoek naar overstappen van energieleverancier en ontdekte dat 17 procent van de Nederlanders denkt dat het verschil tussen leveranciers maar klein is. Maar dan kom je bedrogen uit: het verschil tussen de goedkoopste en duurste energierekening is 24 euro per maand.

