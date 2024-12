Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voorkom een boete: in deze gemeentes geldt een vuurwerkverbod

Elk jaar laait de vraag op of er een vuurwerkverbod moet komen. Of is dat vuurwerkverbod er al? Wat duidelijk is, is dat veel consumenten niet op de hoogte zijn van wat wel en niet mag in hun stad als het gaat om vuurwerk afsteken. Spoiler: in maar liefst 19 gemeenten mag je inderdaad geen vuurwerk afsteken. Metro zet de feiten voor je op een rij

Net als voorgaande jaren, is ongeveer één op de tien Nederlanders zelf van plan om vuurwerk af te steken tijdens de jaarwisseling. Bijna driekwart (73 procent) zegt zeker niet van plan te zijn vuurwerk af te steken. De animo om vuurwerk af te steken, ligt het hoogst in de oostelijke provincies, met 15 procent. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Ioresearch.

Ruim de helft (57 procent) van de Nederlanders ziet wel iets in het instellen van een algemeen vuurwerkverbod dat in het hele land geldt, mits er een referendum over wordt georganiseerd, blijkt uit ditzelfde onderzoek. Een kwart (24 procent) zou tegen stemmen, de rest heeft geen duidelijke mening of zou niet stemmen. Hoewel je zou denken dat het afsteken van vuurwerk een mooie traditie is, is de mening van de meerderheid van de Nederlanders wel aan het veranderen.

Het aandeel voorstanders is het sterkst gedaald onder hoger opgeleiden (van 38 procent naar 30 procent) terwijl het onder lager opgeleiden juist iets is toegenomen, van 41 procent naar 44 procent. In veel gemeenten wordt nog wel een algemene vuurwerkshow georganiseerd door bedrijven en gemeenten, maar ook hier neemt de interesse af, van 66 naar 61 procent van de inwoners. Metro schreef al eerder dat meer Nederlanders dan ooit voor een vuurwerkverbod zijn.

In welke gemeenten geldt een vuurwerkverbod?

Elk jaar is het weer onderwerp van felle debatten en discussies: moet er een landelijk vuurwerkverbod komen? Komende jaarwisseling, dus van 2024 naar 2025, geldt in negentien gemeenten een algemeen vuurwerkverbod, waarover verderop in dit artikel meer te lezen is. In veel andere gemeenten gelden vuurwerkvrije zones, maar geen absoluut verbod. Bij vuurwerkvrije zones kun je bijvoorbeeld denken aan (kinder)boerderijen of zorginstellingen.

Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de inwoners in de gemeentes waar een vuurwerkverbod geldt, daar niet eens van op de hoogte is. Iets meer dan de helft van de inwoners waar zo’n verbod geldt, namelijk 52 procent, geeft aan dit niet te weten. Zelfs 5 procent denkt dat het volledig is toegestaan, ook als dit niet het geval is.

Welke categorieën vuurwerk zijn er?

Welk vuurwerk is wel en niet toegestaan? In het vuurwerkverbod maken sommige gemeentes daar ook onderscheid in. Om daar nader op in te gaan, wordt onderscheid tussen verschillende categorieën gemaakt.

F1: kindervuurwerk

Categorie F1 wordt ook wel kindervuurwerk genoemd, dit is de minst gevaarlijke categorie vuurwerk. Het mag het hele jaar worden verkocht en afgestoken, door personen van 12 jaar en ouder. Voorbeelden zijn sterretjes, Bengaals vuur en grondbloemen. Ze hebben een laag risico, met zeer weinig geluidseffecten (lees: knallen).

F2: consumentenvuurwerk

De volgende categorie is F2, oftewel consumentenvuurwerk. Dit is het meest bekende type vuurwerk, dat door particulieren mag worden afgestoken tijdens de jaarwisseling. Afsteken is toegestaan vanaf 18 jaar en ouder. Voorbeelden zijn fonteinen, vuurwerkcakes, Romeinse kaarsen en siervuurpijlen. Qua veiligheid vormen ze een middelgroot risico, ze zijn enkel bedoeld voor buitengebruik en de verkoop is beperkt tot de dagen voor Oud en Nieuw.

F3: vuurwerk voor ervaren gebruikers

Vuurwerk dat in categorie F3 valt, is bedoeld voor meer ervaren gebruikers, het is zeker geen peanuts. Vuurwerk uit deze categorie zomaar afsteken, is letterlijk ‘spelen met vuur’. Het mag dan ook niet worden verkocht aan particulieren zonder speciale vergunning. Voorbeelden zijn professionele mortieren en hoogwaardig siervuurwerk. De kenmerken zijn een hoog risico en dat dit type vuurwerk enkel is toegestaan bij professionele shows.

F4: professioneel vuurwerk

Dan komen we tenslotte bij de zwaarste categorie, F4, oftewel professioneel vuurwerk. Dit is de meest risicovolle vuurwerkcategorie, uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik en enkel gecertificeerde vuurwerkexperts mogen dit aansteken. Het gaat bijvoorbeeld om complexe vuurwerkshows, met zeer speciale effecten, geschikt voor grootschalige evenementen. Aan dit type vuurwerk zijn zeer strikte vergunningen en voorwaarden verbonden, veiligheidsprocedures moeten in acht worden genomen.

Gemeenten waar afsteken van vuurwerk verboden is

De gemeente Utrecht geeft op haar website aan dat het afsteken van vuurwerk het hele jaar verboden is, dus tijdens de jaarwisseling ook. Het zou zorgen voor ‘overlast voor mens, dier en milieu’. Sterretjes en knalerwten, in de volksmond ook wel kindervuurwerk genoemd, mogen wel worden afgestoken. Wie ondanks het verbod toch sterker vuurwerk afsteekt, kan rekenen op een boete van 250 euro. Het afsteken van illegaal vuurwerk kan zelfs tot een aantekening op je strafblad leiden.

Net als in Utrecht, geldt ook in Alkmaar een vuurwerkverbod. Opvallend: bewoners hebben daar zelf voor gekozen, in een raadgevend referendum. Daarmee gaven ze een duidelijk signaal af, dat ze klaar zijn met al die luide knallen in de stad. Door de uitslag is het afsteken van vuurwerk tijdens de komende jaarwisseling verboden. Vuurwerk (ver)kopen mag dan weer wel; een verkoopverbod kan immers alleen landelijk worden geregeld.

Amsterdam verbant ook vuurwerk

Amsterdam was een van de eerste steden die een vuurwerkverbod instelde. Sinds de jaarwisseling van 2021 geldt in de hele gemeente een afsteekverbod. Ook het afsteken van siervuurwerk uit categorie F2 is verboden. Alleen categorie F1 is nog toegestaan, dat is licht vuurwerk als sterretjes en ijsfontijnen. Aanleiding van het vuurwerkverbod waren de vele incidenten tijdens de jaarwisseling: in een aantal jaar tijd verdubbelde het aantal vuurwerkslachtoffers. Tevens nam vuurwerk gerelateerd geweld naar politieagenten en hulpdiensten toe.

Ook Rotterdam handhaaft vuurwerkverbod

Ook in 2024-2025 mag je in heel Rotterdam geen vuurwerk afsteken. Om Rotterdammers op het vuurwerkverbod te wijzen, voerde de gemeente een campagne. Twee jaar geleden werd het afsteekverbod al van kracht, de stad hing vol met posters. Met het afsteekverbod wil Rotterdam verstoringen van de openbare orde terugdringen, is op hun website te lezen. De verwachting is dat een afsteekverbod ervoor zorgt dat er minder overlast en druk op de hulpdiensten is. Wel kunnen Rotterdammers genieten van een vuurwerkshow op de Erasmusbrug.

In welke gemeenten geldt nog meer een vuurwerkverbod?

In dit artikel hebben we het vuurwerkverbod in een aantal grote gemeenten uitgelicht, zoals Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. In Nederland hebben in totaal 19 gemeenten voor de komende jaarwisseling een vuurwerkverbod ingesteld. Vooral het afsteken van consumentenvuurwerk is verboden. Uit een rondgang komt naar voren dat dit jaar een vuurwerkverbod geldt in de volgende gemeentes: Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Bloemendaal, Eindhoven, Haarlem, Heemstede, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, Soest, Tilburg, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug en Zutphen. Voor Alkmaar, Utrecht en Zutphen is dit de eerste jaarwisseling met een algeheel verbod.

Gemeenten met vuurwerkvrije zones

Ook zijn er gemeenten die vuurwerkvrije zones hebben aangewezen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de omgeving rond ziekenhuizen, kinderboerderijen of drukke openbare ruimtes. Buiten deze zones om is het gewoon toegestaan om vuurwerk af te steken. Het gaat hierbij om de volgende steden: Almere, Breda, Amstelveen, Den Haag, Doetinchem, Enschede, Groningen, Wageningen en Zwolle.

Landelijk verboden vuurwerk

Ondanks de gemeentelijke verschillen, is er ook vuurwerk dat in het hele land is verboden. Sinds 2020 is het afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen in Nederland verboden. Dit geldt ook voor rotjes, strijkers en lawinepijlen. Het afsteken van consumentenvuurwerk is (afgezien van het aantal gemeenten dat een vuurwerkverbod heeft ingesteld) in principe toegestaan tijdens de jaarwisseling, maar alleen binnen een specifieke tijdsperiode: van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Het kopen van vuurwerk is beperkt tot een paar dagen voor Oud en Nieuw.

