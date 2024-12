Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stop op levering Russisch gas aan Oekraïne: dit betekent dat voor ons

Volgende week stopt de doorvoer van Russisch gas aan Oekraïne. Dat lijkt voor ‘ons’ nog niet direct een probleem, omdat Nederland niet heel afhankelijk meer is van Rusland. Wél wordt de afhankelijkheid van een ander land mogelijk een probleem.

Echt heel koud is het nog niet, maar de Europese gasvoorraden raken momenteel alsnog sneller op dan normaal. Onlangs betaalden mensen met een dynamisch energiecontract nog de hoofdprijs voor stroom. Dat komt doordat er weinig zonne-energie en windenergie is is, en dat is weer omdat de lucht vaak grijs is en het niet vaak genoeg waait.

Contract doorvoer Russisch gas bijna afgelopen

Het contract voor de doorvoer van Russisch gas loopt volgende week af, omdat de Oekraïense president Zelensky besloot deze niet te verlengen. „We zullen niet toestaan dat er extra miljarden worden verdiend aan ons bloed”, zei hij hierover. Twee jaar geleden was er Europees al een plan om geen Russisch gas te kopen. Vanaf 2027 zouden we helemaal van de Russische fossiele brandstoffen af moeten zijn.

Russisch gas gaat momenteel nog via Oekraïne naar de rest van Europa, en dan vooral naar Oostenrijk, Hongarije en Slowakije. Energiedeskundige René Peters zegt in EenVandaag dat een aantal Oost-Europese landen nog heel erg afhankelijk zijn van Russisch gas. Dat gaat dan om landen die nog niet goed aangesloten zijn op de gasinfrastructuur uit het Westen, waardoor het volgens hem moeilijk is om over te stappen op andere bronnen van aardgas. En ook bij het zoeken van alternatieven, zoals uit Turkije, blijkt het alsnog te gaan om Russisch gas.

Zo zit het in Nederland

Voor Nederland is Noorwegen de grootste gasleverancier en wordt de Verenigde Staten steeds belangrijker. De Verenigde Staten zijn de grootste producent van ruwe olie en de grootste exporteur van vloeibaar gemaakt aardgas (lng). En dat zou weleens problematisch kunnen worden nu Donald Trump de macht heeft gegrepen.

Trump dreigde vorige week in een post op zijn socialemediaplatform Truth Social met importheffingen voor de Europese Unie als de lidstaten van het landenblok niet meer Amerikaanse olie en gas gaan inkopen. „Ik heb de Europese Unie verteld dat ze hun enorme handelstekort met de Verenigde Staten moeten goedmaken door grootschalig onze olie en gas in te kopen. Anders komen er IMPORTHEFFINGEN!!!”

💵 Wat zijn importtarieven? Trump wil een belasting invoeren op goederen die de Verenigde Staten binnenkomen, zoals elektrische auto’s en zonnepanelen. Hoe hoog die tarieven precies gaan zijn, is nog niet helemaal duidelijk. Verschillende bedrijven en economen maken zich zorgen over de impact van de terugkeer van Trump op de Nederlandse economie. ABN AMRO rekende voor de verkiezingen uit dat een Amerikaans importtarief van 10 procent de economische groei in Nederland met 2 procent kon verlagen, en dat dit de Nederlander concreet 500 euro per jaar kon kosten.

Trumps dreigementen hebben geleid tot vrees voor een wereldwijde handelsoorlog. Hogere importheffingen kunnen namelijk leiden tot vergeldingsmaatregelen. President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank riep de EU eerder al op om eerst te onderhandelen met de aanstaande president in plaats van onmiddellijk met tegenmaatregelen te komen.

„Ze maken ons steeds sterker afhankelijk van Amerika”, zegt Peters in EenVandaag. „We weten uit onze relatie met Rusland dat dat niet altijd heel slim is. Het is verstandig om ons niet weer afhankelijk van één land te maken. Dat dreigt nu wel.”

Reacties