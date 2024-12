Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vandaag betaal je de hoofdprijs voor stroom, pas op als je een dynamisch contract hebt

Oppassen geblazen voor mensen die een dynamisch energiecontract hebben. De gemiddelde uurprijs voor stroom is vandaag zó hoog, dat zo weinig mogelijk stroom verbruiken of ergens anders ‘schuilen’ verstandig is.

Er zijn volgens de NOS 350.000 mensen met een dynamisch contract. Het afgelopen jaar waren dat er nog 250.000. Bij een dynamisch contract kan de prijs van stroom en gas per uur fluctueren. Zo’n contract is aantrekkelijk als de prijzen laag zijn, in de zomer bijvoorbeeld. Maar als de prijzen stijgen, zoals de afgelopen tijd het geval is, kan het onhoudbaar worden, schreef Metro vorige maand al.

Stroomprijs bereikt recordhoogte

De prijs bereikte gisteren al een recordhoogte, maar is vandaag nog vijftig procent hoger. Tussen 17.00 en 18.00 uur is het helemaal slim om je lichten te dimmen en de vaatwasser en wasmachine niet aan te zetten, want dan kost elektriciteit 1,2 euro per kilowattuur. Vanaf 22.00 uur zakt de prijs weer tot het ‘normale’ niveau van 30 cent per kilowattuur.

Besluit je vandaag je elektrische auto op te laden? Overstappen.nl rekende daar de kosten voor uit. „Afhankelijk van je type lader, is het vermogen tussen de 7,5 en 22 kilowattuur per uur. Dat betekent dat men tussen 17.00 en 17.59 uur al tussen de 9 en 26,40 euro kwijt is voor 1 uur laden.”

Als je een variabel of vast contract hebt, merk je niets van de hoge prijzen. Bij een vast contract heb je een bepaalde looptijd waarin je tarief niet verandert. Een variabel contract is voor onbepaalde duur en hierbij kunnen de tarieven meerdere keren per jaar wijzigen.

💶 Overstappen van energieleverancier Toezichthouder ACM deed onderzoek naar overstappen van energieleverancier en ontdekte dat 17 procent van de Nederlanders denkt dat het verschil maar klein is als je overstapt. Dat is niet zo: het verschil tussen de goedkoopste en duurste energierekening is 24 euro per maand. Per jaar kom je dan uit op bijna 300 euro.

Weer reden voor hoge prijzen

Maar hoe komt dat nu eigenlijk, die hoge prijzen? De reden is met name het weer. Er is weinig zonne-energie omdat de lucht vaak grijs is en er is weinig windenergie omdat het niet waait. „Daardoor moeten gascentrales extra aan de slag om elektriciteit op te wekken”, zegt energie-expert Tom Schlagwein, van Overstappen.nl.

Uitgerekend nu zijn veel gascentrales in onderhoud. „De gasprijs staat momenteel op het hoogste punt van het jaar, waardoor dit erg duur is. Deze kosten resulteren in een hoge stroomprijs. Dynamische energieprijzen reageren meteen op de ontwikkelingen in de markt, waardoor de prijzen morgen al flink hoger liggen.”

Zorgen om toekomst

Dinsdag bleek dat er ook zorgen zijn over de toekomst. Uit de Monitoring Leveringszekerheid van TenneT, waarover energieminister Sophie Hermans schreef in een brief aan de Tweede Kamer, bleek dat er in het jaar 2033 mogelijk voor het eerst voor enige uren onvoldoende elektriciteit beschikbaar is.

Nederland heeft een goede uitgangspositie dankzij moderne gascentrales, maar door de overstap naar groene energiebronnen (wind- en zonne-energie) wordt in de toekomst een steeds kleiner deel van het elektriciteitsaanbod regelbaar.

