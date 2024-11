Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zorgen om impact terugkeer Donald Trump op economie: ‘Nederland wordt hard geraakt’

De terugkeer van Donald Trump naar het Witte Huis gaat impact hebben op de economie, waarschuwt Allianz. De kredietverzekeraar is niet de enige die zich zorgen maakt.

Al voor de verkiezingen waren er zorgen. ABN AMRO rekende uit dat een Amerikaans importtarief van 10 procent de economische groei in Nederland met 2 procent kan verlagen, en dat kan de Nederlanders concreet 500 euro per jaar kosten.

Eerder waarschuwde ING al voor een mogelijke handelsoorlog met de Verenigde Staten, waardoor de eurozone in een recessie kan belanden. Vooral de al worstelende Duitse economie, die sterk afhankelijk is van de handel met de Verenigde Staten, zou volgens de economen bijzonder hard worden geraakt door bijvoorbeeld importtarieven op Europese auto’s.

💰 Wat zijn importtarieven? Importtarieven houden in dat er een belasting komt op goederen die de Verenigde Staten binnenkomen. Trump heeft tijdens zijn verkiezingscampagne aangekondigd dat hij als president importtarieven wil invoeren op producten van buiten de VS, zoals elektrische auto’s en zonnepanelen. Hoe hoog ze precies gaan zijn, is nog niet helemaal duidelijk.

Ook Rabobank-hoofdeconoom Ester Barendregt schuwt de importtarieven: „Het drijft allereerst de inflatie op in de VS en doet iets met het rentepad en de dollar. Uiteindelijk leidt dat tot hogere prijzen in de VS, die ook weer onze kant op komen.”

Sinds de overwinning van Trump is de dollar bovendien flink in waarde gestegen. De vraag is of dit zo blijft. Maar als dat wel het geval is, kan het gevolgen hebben voor Nederlanders. Hoe sterker de dollar, hoe meer we in euro’s moet betalen voor de producten die we invoeren. De Nederlandse import wordt duurder, en de export juist goedkoper.

Allianz waarschuwt voor impact op wereldwijde economie

Nu waarschuwt ook Allianz Trade dat handelsbeperkingen die de Trump wil invoeren zullen leiden tot een lagere wereldwijde economische groei.

Volgens de kredietverzekeraar zal Trump bij zijn aantreden voor Chinese producten een importtarief van 25 procent invoeren en voor import uit de rest van de wereld een tarief van 5 procent. Trump ziet China als de grote rivaal op het gebied van internationale veiligheid en economie. Hij wil de economische slagkracht van China verzwakken en de handelsrelatie volledig herzien.

Als door de importtarieven de handelsconflicten met China en Europa oplaaien, kan het tarief voor Chinese import zelfs stijgen tot 60 procent en voor Europa tot 10 procent. Als dit gebeurt, zal de wereldwijde economische groei hierdoor met 0,8 procentpunt verminderen. Dat is bijna een derde van de wereldwijde groei.

Nederlandse economie krijgt tik

De Nederlandse export zal volgens de kredietverzekeraar een flinke tik krijgen van deze beperkingen, waarbij de Nederlandse economie relatief hard wordt geraakt in vergelijking met andere landen in de eurozone.

„Dat komt door de open economie die sterk op export is gericht. Daardoor is het land extra gevoelig voor externe factoren. Zoals de haperende economie in Duitsland, handelsproblemen met China of zoals nu de importheffingen van Trump”, zegt Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade. Sectoren als tech en machinebouw krijgen zeker een knauw hierdoor, zegt Geeroms, omdat uit deze hoek veel producten veel producten naar de Verenigde Staten gaan.

De Verenigde Staten zijn voor Nederland de belangrijkste handelspartner buiten de Europese Unie. Door de verwachte tariefverhoging van Trump kan de Nederlandse economie volgens Allianz Trade mogelijk met 0,5 procent krimpen. Als de Amerikaanse importtarieven oplopen tot 10 procent zou de krimp kunnen uitkomen op 1 procent.

Allianz Trade verwacht dat door Trumps terugkeer de inflatie in de VS zal oplaaien waardoor ook de rente wordt opgestuwd. „Hierdoor zal ook de inflatie in Nederland een duw krijgen. Die kan zomaar oplopen richting 4 procent. Consumenten gaan dat voelen in hun portemonnee.”

