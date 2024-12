Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zorgpremie steeg in vijf jaar met 465 euro: steeds meer mensen hebben moeite met betalen

Tussen 2020 en 2025 steeg de zorgpremie met maar liefst 465 euro. Dat heeft vergelijkingssite Zorgwijzer berekend. Steeds meer mensen hebben hierdoor moeite met het betalen van de zorgpremie. De vergelijkingssite zegt meer telefoontjes en e-mails van bezorgde mensen te ontvangen.

Een gezin met twee volwassenen is volgend jaar onderaan de streep gemiddeld meer dan 26 euro per maand meer kwijt dan in 2020, zo berekent de vergelijkingssite.

Zorgpremie steeg harder dan toeslag

De flinke stijging van de zorgpremie komt doordat de premie de afgelopen jaren harder steeg dan de zorgtoeslag en de inflatie. Vooral op mensen met een lager inkomen heeft dit veel impact, aldus Zorgwijzer. Zij hebben moeite om de gestegen kosten op te vangen.

In 2025 bedraagt de gemiddelde zorgpremie voor een basisverzekering volgens Zorgwijzer ongeveer 1905 euro per jaar, gemiddeld zo’n 158,72 euro per maand. In 2020 was dit nog 1440 euro per jaar. Dat is een toename van bijna 465 euro. Vooral tussen 2022 en 2025 steeg de zorgpremie fors. In deze periode gingen de kosten van een basisverzekering omhoog van 1537 naar 1905 euro, 368 euro hoger dus.

Nederlanders zoeken naar manieren om te besparen

Door de gestegen kosten voor de zorgverzekering moeten veel Nederlanders op zoek naar manieren om hierop te besparen, stelt Zorgwijzer. Zo verhogen ze vaak hun eigen risico naar maximaal 885 euro en betalen ze hun premie in één keer voor een heel jaar, waardoor ze tot 4 procent korting krijgen. Ook schrappen of verlagen mensen aanvullende verzekeringen en verzekeren ze zichzelf of hun gezinsleden bij meerdere partijen.

Zorgwijzer ziet ondanks de hogere kosten wel een lichtpuntje. Het eigen risico is sinds 2016 op 385 euro per jaar gebleven. Het kabinet wil het eigen risico verlagen, maar er bestaat ook een vrees dat dit gepaard zal gaan met een verdere stijging van de zorgpremie.

Een overzicht van de gemiddelde basispremie in de afgelopen jaren

Jaar Gemiddelde jaarpremie 2020 1440 euro 2021 1495 euro 2022 1537 euro 2023 1661 euro 2024 1768 euro 2025 1905 euro

