Eerste loonstrook van 2025: meeste Nederlanders krijgen meer geld

De eerste loonstrook van 2025 pakt voor het merendeel van werkend Nederland positief uit. Dat heeft met meerdere factoren te maken. We zetten op een rij waarom én welke inkomens er het meest op vooruit gaan.

Dat blijkt uit berekeningen van HR- en salarissoftwareleverancier Nmbrs.

Loonstrook 2025: inkomstenbelasting en heffingskorting omlaag

Kabinet-Schoof schroeft de inkomstenbelasting in de eerste schijf omlaag. Het belastingtarief voor inkomens tot 36.393 euro daalt van 36,97 procent naar 35,82 procent.

Tegelijkertijd wordt de algemene heffingskorting ook verlaagd, naar 3068 euro. Dat is een daling van 294 euro. De inkomensgrens waarbij deze heffingskorting wordt afgebouwd, stijgt wel van 24.812 euro naar 28.406 euro. De algemene heffingskorting geldt voor iedereen die werkt en loonbelasting of inkomstenbelasting moet betalen.

👛 Wat is heffingskorting? Een heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Zo is er de algemene heffingskorting, arbeidskorting, ouderenkorting, alleenstaandeouderenkorting en jonggehandicaptenkorting. Welke heffingskorting je krijgt, hangt af van je persoonlijke situatie, zoals de hoogte van je inkomen. De meeste heffingskortingen worden automatisch verrekend en daar hoef je dus niets voor te doen.

Concreet houdt dit in dat de meeste mensen erop vooruit gaan. „Deze wijzigingen betekenen voor veel werkenden een welkome verbetering van hun koopkracht”, stelt Nmbrs. „Vooral werknemers met een maandinkomen vanaf 2160 euro bruto zullen dit positief in hun portemonnee merken.”

De impact per inkomensgroep

Voor werknemers met een salaris tot 28.406 euro per jaar geldt de maximale algemene heffingskorting van 3068 euro. Hoewel dit bedrag lager is dan in 2024, wordt dit deels gecompenseerd door een stijging van de arbeidskorting met ongeveer 60 euro per jaar. Als werkende vanaf 18 jaar heb je recht op arbeidskorting.

Werknemers met een bruto maandsalaris onder 2159 euro zien volgend jaar een lichte daling in hun netto-inkomen. Vanaf 2160 euro bruto per maand profiteer je pas van de wijzigingen. Voor inkomens boven 28.406 euro per jaar is het effect volgens Nmbrs zelfs „overwegend positief”, door de combinatie van belastingverlaging en de verhoogde inkomensgrens voor de afbouw van de heffingskorting.

Minimumuurloon stijgt

Dit jaar werd het minimumuurloon geïntroduceerd. Dit moest salarissen eerlijk maken, want het aantal uren waaruit een fulltime baan bestaat, kan namelijk verschillen: bij het ene bedrijf is het 36, bij een ander bedrijf 40 uur. Nu tellen de gewerkte uren en ziekte- en verlofuren (mits je recht hebt op uitbetaling), in plaats van welk contract je hebt.

Het minimumuurloon stijgt in 2025 naar 14,06 per uur voor werknemers vanaf 21 jaar, waardoor minimunmloners een stijging van 2,75 euro ten opzichte van 2024 terugzien op hun loonstrook. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden in 2023 474.000 banen tegen het minimumloon uitbetaald.

Thuiswerkvergoeding hoger

Werkgevers besparen op kosten wanneer werknemers niet op kantoor komen. Zo hoeven ze minder uit te geven aan reiskostenvergoedingen, schoonmaakkosten en elektriciteit. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) berekende dat het een werknemer gemiddeld 2 euro per dag kost om thuis te werken. In coronatijd ontstond de roep om een thuiswerkvergoeding.

Vanaf 2022 is in Nederland de onbelaste thuiswerkvergoeding ingevoerd. Die wordt volgend jaar verhoogd naar 2,40 euro per dag. Dat is een stijging van 2,13 procent. Werkgevers zijn overigens niet verplicht deze vergoeding te verstrekken, maar kunnen dit bedrag wel belastingvrij vergoeden aan thuiswerkende werknemers.

