Fleur Agema hard aangepakt in debat, wordt beticht van leugens

D66-Kamerlid Wieke Paulusma en zorgminister Fleur Agema botsten vandaag hard in een debat in de Tweede Kamer. Het onderwerp: de extra bezuiniging op de zorg.

De coalitie en het ‘monsterverbond’ van CDA, ChristenUnie, SGP en JA21 zijn vorige week overeengekomen dat er in totaal 315 miljoen euro wordt bezuinigd op beloningen van medisch specialisten en op bijscholing en opleidingen. D66 zat aanvankelijk ook aan tafel bij de onderhandelingen, maar stapte eerder uit het overleg.

Door hierop te besparen, maakt de Kamer geld vrij om bezuinigingen op het onderwijs deels terug te kunnen draaien. Ook wordt geld gevonden bij de studenten ov-kaart. Dat was nodig, omdat anders de onderwijsbegroting dreigde te sneuvelen in de Eerste Kamer. Het kabinet wilde eigenijk 2 miljard euro besparen op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Wieke Paulusma haalt uit naar Fleur Agema

Paulusma noemde de bezuiniging op bijscholing voor verpleegkundigen ‘hallucinant’, maar volgens Agema stond D66 aan de wieg van die bezuiniging. Dat is niet zo, erkende Agema later zelf ook. Daarop betichtte Paulusma de minister van leugens. Het Kamerlid zei het zeer kwalijk te vinden dat Agema hier niet de waarheid over sprak. Paulusma vindt dat Agema zelf de verantwoordelijkheid moet nemen voor de bezuiniging, in plaats van die af te schuiven op D66.

De bezuiniging leek in eerste instantie te gelden voor de scholing van medisch specialisten, maar de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) waarschuwden al dat het korten op subsidies voor bijscholing of nascholing in de zorg neerkomt op een bezuiniging op het opleiden van verpleegkundigen. Volgens Paulusma wist Agema dit.

‘Vals en onwaar’

Agema zei herhaaldelijk Paulusma te snappen dat de bezuinigingen niet uit de koker van D66 kwamen. „Maar u kunt gewoon zeggen: dit is niet zo. U hoeft me niet gelijk voor leugenaar uit te maken.”

Verder vindt Agema het ‘vals’ en ‘onwaar’ dat Paulusma beweert dat de minister wel degelijk op de hoogte was dat de bezuiniging bij verpleegkundigen terecht zou komen, in plaats van alleen bij medisch specialisten. Zelf stelt Agema nauwelijks betrokken te zijn geweest bij de onderhandelingen. „De maatregel was niet bekend bij het ministerie, wij waren hier niet mee bekend en waren er door verrast.”

Hervatten gesprekken zorgakkoord

Meerdere zorgorganisaties zijn na de bezuinigingen afgehaakt bij de gesprekken over een aanvullend zorgakkoord die ze met het kabinet-Schoof voerden, waaronder de V&VN, de NVZ en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In het Zorgakkoord (IZA) zijn tal van afspraken gemaakt die de zorgsector toekomstbestendig moeten maken.

Zij hebben geen vertrouwen meer in het proces door de forse extra bezuinigingen die het kabinet op de zorgbegroting wil doorvoeren. Vandaag zeiden Agema en staatssecretaris Vincent Karremans in de Tweede Kamer dat zij verwachten dat de onderhandelingen in januari worden hervat. Volgens VNG is dat te optimistisch.

Eerder stapten de gemeenten al uit het overleg uit onvrede over het krimpende budget voor gemeenten. Het zorgakkoord werd jaren geleden gesloten, maar het gaat nu vooral om de uitwerking van de afspraken.

