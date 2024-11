Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Groep kleine ondernemers overweegt te stoppen, deels vanwege handhaving Belastingdienst

1 op de 3 kleine ondernemers overweegt te stoppen met hun bedrijf. Dat is vooral omdat de arbeidsvoorwaarden en het salaris in loondienst aantrekkelijker zijn en zelfstandigen onderaan de streep relatief weinig overhouden.

Kleine ondernemers, zzp’ers, freelancers of zelfstandigen zijn niet in loondienst bij een baas. Dat levert vrijheden en voordelen van het ondernemerschap op, maar heeft ook nadelen. Zo heb je als zelfstandige ook een hoop verantwoordelijkheden en krijg je niet de zekerheden en voordelen die je dan in loondienst wel krijgt.

1 op 3 kleine ondernemers overweegt te stoppen

Inmiddels blijkt dat 1 op de 3 kleine ondernemers overweegt op de stoppen. Dat blijkt uit de KleinBedrijf Index van Hogeschool Utrecht, microfinancier en Ondernemend Nederland. Ook Business Insider schrijft daarover. Bijna duizend ondernemers werden voor deze peiling ondervraagd. Of het percentage kleine ondernemers dat overweegt te stoppen hoger is dan voorafgaande jaren, is onduidelijk.

Maar waarom overwegen kleine ondernemers te stoppen? Een vaste baan in loondienst biedt een beter salaris en meer zekerheid. Het inkomen van kleine ondernemers blijkt relatief laag te zijn. 51 procent van de ondernemers kan een ondernemersloon boven het minimumloon veroorloven. Tegelijkertijd hebben ze moeite met het vinden van eventueel personeel en is het relatief eenvoudig om een goedbetaalde baan te vinden op de krappe arbeidsmarkt. Daarnaast speelt ook de strengere controle op schijnzelfstandigheid bij zzp’ers mee.

Wat is schijnzelfstandigheid? Schijnzelfstandigheid betekent dat iemand een opdracht doet als zelfstandig ondernemer (zzp’er), maar volgens de regels eigenlijk in loondienst is. Bijvoorbeeld omdat de zelfstandige niet zelf kan bepalen wanneer en hoe het werk gedaan wordt. Dit wordt ook wel verkapt dienstverband genoemd. De opdrachtgever is dan eigenlijk werkgever, maar betaalt niet de belastingen die horen bij loondienst. Vanaf 1 januari 2025 gaat de Belastingdienst volledig handhaven op schijnveiligheid.

Geen dik salaris voor kleine ondernemers

Toch blijkt dat slechts 4,4 procent van de kleine bedrijven ook echt daadwerkelijk stopt in het aankomende half jaar. Ook is bekend dat de omzetontwikkeling onder de ondervraagden positief is. Daarnaast geeft vrijwel elk bedrijf aan groeiende of herstellende te zijn.

Overigens betekenen groeiende omzetcijfers geen gouden bergen voor ondernemers. Het gaat uiteindelijk om de winstmarges. Deze blijven volgens de peiling vooralsnog krap. Mede doordat ook de kosten de afgelopen tijd aanzienlijk stegen.

Reacties