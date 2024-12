Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Alcohol op de kerstborrel? Veel Nederlanders storen zich aan alcoholgebruik collega’s

Heb je binnenkort een kerstborrel, of heb je ‘m net achter de rug? Als ie je nog te wachten staat, is het misschien slim op je alcoholgebruik te letten. 47 procent van de werkende Nederlanders vindt namelijk dat er te veel wordt gedronken tijdens zo’n borrel (of andere bedrijfsuitjes).

Toch zit er wel veel nut in het organiseren van een teamuitje, legde Metro onlangs al uit. We spraken met een expert in werkgeluk, die benadrukte dat vooral collega’s je baan kunnen maken of breken en het dus des te belangrijker is de verbinding met hen op te zoeken.

Collega’s storen zich aan alcoholgebruik tijdens (kerst)borrel

Dat Nederlanders niet heel erg te spreken zijn over het alcoholgebruik van hun collega’s, blijkt uit onderzoek van Indeed. Toch zegt een kwart van de mannen weleens te diep in het glaasje te kijken tijdens zo’n evenement, slechts 15 procent van de vrouwen geeft aan dat te doen.

Maar een verbod op alcohol tijdens werkuitjes, dat vinden de meeste mensen niet nodig. Slechts 16 procent staat daar positief tegenover. Maar goed, we zijn allemaal volwassenen, dus het is ook een stuk eigen verantwoordelijkheid, toch?

„In Nederland is het niet ongebruikelijk om een wijntje of biertje te drinken tijdens een bedrijfsuitje”, vertelt Stan Snijders, Managing Director Indeed Benelux. „Tegelijkertijd kent iedereen wel een verhaal van zichzelf, een collega of een kennis waarbij dit uit de hand is gelopen. Uit ons onderzoek blijkt dat lang niet alle medewerkers zich comfortabel voelen bij borrelende collega’s.”

Soms spijt

Een kater is niet altijd alleen lichamelijk, maar slaat soms ook door naar het mentale. Er kan dan sprake zijn van hangxiety, waarbij je maar blijft nadenken over wat je nou hebt gezegd, gedaan of misschien zelfs geschreeuwd. Voor 8 procent van de werkende Nederlanders is dat geen onbekend gevoel: zij gaven aan weleens spijt gehad te hebben van hun alcoholgebruik tijdens zo’n uitje. Onder jongeren onder de 30 jaar ligt dit percentage op 12 procent.

43 procent van de werknemers vindt daarnaast dat veel drinken tijdens bedrijfsuitjes niet meer van deze tijd is (datzelfde wordt overigens gezegd over Miss-verkiezingen). Meer vrouwen (47 procent) dan mannen (39 procent) zijn het daarmee eens. 45 procent heeft weleens meegemaakt dat collega’s zich misdroegen onder invloed. Toch zien werkgevers een kerstborrel als een aantrekkelijk pluspunt voor potentiële werknemers: de afgelopen drie jaar steeg het aantal vacatures op Indeed met daarin de term ‘kerstborrel’ met maar liefst 120 procent.

