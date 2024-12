Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Doei wekker! Natuurlijk wakker worden is volgens deze neuroloog beter voor je

We kennen het allemaal wel: je bent diep in dromenland, misschien wel aan het genieten van een van je leukste dromen, als je plots wakker schrikt door je wekker. Weg droom, hallo ochtendhumeur. Volgens neuroloog Beth Ann Malow is het daarom eigenlijk ook beter om wakker te worden zonder wekker, en dus op natuurlijke wijze.

Je hebt daardoor niet enkel een beter humeur, maar je voelt volgens Malow je ook een stuk alerter. Een win-win-situatie, toch?

Wekker

Maar hoe werkt dat nu precies? In The Conversation legt Malow het uit. Slaap bestaat uit vier fasen: drie non-REM-fasen en de REM-slaap. In de eerste fase slaap je licht, waarna je steeds dieper in slaap komt tijdens de tweede en derde fase. Na ongeveer 90 minuten beland je in de REM-slaap, waar dromen vaak voorkomen. Gedurende de nacht herhaal je deze cyclus meerdere keren. Als je vanzelf wakker wordt, is dat meestal aan het einde van zo’n cyclus, wanneer je lichaam en geest klaar zijn om op te staan.

Een wekker daarentegen kan je midden in een diepe slaapfase wekken. Volgens Malow kun je dat vergelijken met het onverwachts uit een rijdende trein moeten te stappen. Je hersenen zijn dan nog niet volledig overgeschakeld naar een wakkere stand, wat ervoor kan zorgen dat je chagrijnig wordt. Dit verklaart waarom het beter voelt om zonder wekker wakker te worden.

Je biologische klok

Je interne biologische klok speelt een grote rol bij hoe je slaapt en wakker wordt. Deze 24-uurs klok regelt je slaap-waakritme en wordt beïnvloed door licht. Door consequent op hetzelfde tijdstip naar bed te gaan en op te staan, kun je je interne klok trainen. Dit helpt je om gemakkelijker op natuurlijke wijze wakker te worden en de wekker achterwege te laten.

Daarnaast is licht cruciaal. Blootstelling aan daglicht in de ochtend zorgt ervoor dat je interne ritme gelijk gaat lopen met de buitenwereld. Malow raadt daarom aan om ‘s ochtends je gordijnen open te doen of een (wake-up) lamp te gebruiken als het buiten nog donker is.

Gezonde gewoontes

Maar een goede slaaproutine begint met consistentie: ga elke avond rond hetzelfde tijdstip naar bed en vermijd cafeïne, schermen én intensieve activiteiten vlak voor het slapengaan. Overdag helpt fysieke activiteit je om ’s avonds makkelijker in slaap te vallen.

En het hebben van een goede slaaproutine zorgt er niet enkel voor dat je je interne klok traint, maar ook dat je bijvoorbeeld beter presteert op werk of school. Ook draagt een goede slaaproutine bij aan je concentratie, stemming en een gezond gewicht. Bovendien verlaagt een goede nachtrust de kans op chronische ziektes zoals diabetes en hartproblemen.

