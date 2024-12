Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Streep door verkiezing Miss Nederland: ‘Zo’n sjerp en kroon zijn niet meer van deze tijd’

De jaarlijkse Miss Nederland-verkiezing was 35 jaar lang een evenement dat standaard een mooie foto van de winnares in de kranten en op websites opleverde. Het evenement gaat echter stoppen. De organisatie vindt ‘dat het niet meer in deze tijd past’.

Dat Miss Nederland, de verkiezing van ‘de mooiste vrouw van Nederland’, stopt, heeft eigenaar van de wedstrijd Monica van Ee vanmorgen bekendgemaakt. De verkiezing maakt plaats voor een nieuw onlineplatform dat zich richt op het versterken en ondersteunen van jonge vrouwen. Het platform krijgt de naam Niet meer van deze tijd.

In september verscheen op tv een indrukwekkende documentaire (Misslukt) over ex-Miss Nederland Stephanie Tency (2012). Die ging over haar verslaving aan cosmetische ingrepen en hoe die ingrepen dramatische gevolgen hadden.

Laatste Miss Nederland gaat promotie doen

Volgens Monica van Ee heeft de Miss Nederland-verkiezing de afgelopen jaren „een unieke legacy achtergelaten”. Maar het is tijd voor een nieuwe koers, beklemtoont zij: „De sjerp en kroon zijn niet meer van deze tijd. Wat wel belangrijk is, is een plek creëren waar vrouwen elkaar kunnen versterken en groeien.” In juni werd Amber Rustenberg gekozen tot de laatste Miss Nederland. Zij gaat zich de rest van haar ‘termijn’ inzetten voor de promotie van het nieuwe platform.

De organisator van de Miss Nederland-verkiezing wil dat Nietmeervandezetijd.com een plek wordt waar „traditionele ideeën overboord gaan en ruimte wordt geboden voor iets nieuws, iets spannends, iets dat jij nog niet eerder hebt gezien. We belichten thema’s als zelfexpressie, diversiteit, mentale en fysieke gezondheid, creativiteit en hoe de maatschappij verandert. We laten experts en ervaringsdeskundigen aan het woord over de grote vragen van nu. Hoe navigeer je door een wereld die soms aanvoelt als ‘niet meer van deze tijd’?”

Miss Nederland wil verandering

Het is volgens de organisatie de bedoeling dat het platform een plek wordt waar jonge vrouwen hun stem laten horen en hun ideeën met elkaar delen. „Social media en jongeren worden vaak negatief in combinatie genoemd en daar willen wij heel graag verandering in aanbrengen”, aldus Van Ee.

De Miss Nederland-verkiezing bestond eigenlijk al veel langer, maar heette van 1929 tot 1989 Miss Holland. In ’89 werd Liesbeth Caspers de eerste Miss Nederland. Bekende winnaressen waren Jessie Jazz Vuijk in 2015 (zij heeft een relatie met Kaj Gorgels) en Julia Sinning in 2021. Laatstgenoemde won in dat jaar ook De Bachelor en verliet aan de hand van dj Tony Junior het programma.

Doodsbedreigingen Rikkie Kollé

Het idee voor een nieuw platform kwam onder meer voort uit de „negatieve energie” die de verkiezing de afgelopen jaren opleverde, vooral op sociale media. Zo kreeg winnares Rikkie Kollé in 2023 doodsbedreigingen omdat zij als transgender vrouw de titel in de wacht sleepte.

