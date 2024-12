Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wie is toch de ‘grote schuldige’ rondom de mondkapjesdeal? Sywert van Lienden of de Staat?

Sywert van Lienden wordt in Nederland inmiddels gezien als een van de grootste sjoemelaars uit de coronaperiode. Hij staat lijnrecht tegenover de Staat vanwege de beruchte mondkapjesdeal en hoort binnen twee maanden wat de rechter daarvan vindt. Van Lienden zelf blijft stellen dat hij onschuldig is en de Staat hier de sjoemelaar is.

Van Lienden verscheen de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws vanwege zijn omstreden mondkapjesdeal. Hij en zijn twee compagnons Bernd Damme en Camille van Gestel zouden namelijk met hun stichting Hulptroepen Alliantie op slinkse wijze een hoop geld hebben verdiend tijdens de coronacrisis. De drie mannen werden verdacht van oplichting, verduistering en witwassen.

Sywert van Lienden blijft volhouden onschuldig te zijn

En inmiddels is Van Lienden een bekend gezicht bij politie en justitie. Want naast de strafzaak vanwege de bovengenoemde feiten, lopen er ook nog civiele rechtszaken. Waarin Van Lienden en zijn compagnons stellen dat zij onschuldig zijn en de Staat aanwijzen als ‘de schuldige’, schrijft Follow the Money. Het onderzoeksplatform zette de argumenten in dit welles-nietes-verhaal op een rij.

Van Lienden vertelde eerder dit jaar dat hij moet rondkomen van 15 euro per week en dreigt dakloos te worden.

Winstoogmerk vanuit mondkapjesdeal

Hoewel Van Lienden en co in coronatijd claimden geen winstoogmerk te hebben met hun mondkapjesdeal, was daar ook nog hun commerciële bedrijf Relief Goods Alliance (RGA). De Staat stelt dat de winst is weggestopt in dit bedrijf en wil dat geld terug. De stichting, die nu een nieuw bestuur heeft, maakt ook weer aanspraak over dat bedrag van circa 20 miljoen.

Van Lienden pretendeert dat de Staat al die tijd wist wat er aan de hand was. Maar dat ontkracht die partij. Wie is er nu daadwerkelijk op het verkeerde been gezet?

Wat wist het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport?

Uit sommige geluiden van ambtenaren blijkt dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kennelijk wel op de hoogte was van het winstoogmerk.

Maar al zou het Van Lienden en co lukken de dans te ontspringen in de rechtszaak tegen de Staat, dan is daar nog steeds een aanklacht tegen hun onbehoorlijke bestuur vanuit de stichting.

Rechtszaak Sywert van Lienden en co

De stichting stelt namelijk dat Van Lienden en zijn compagnons de deal onrechtmatig hebben weggesluisd naar hun eigen bv, terwijl ze gebruik maakten van middelen van de stichting. Hulptroepen Alliantie wil het geld terug als schadevergoeding. Maar dat is volgens de drie voormalige bestuursleden allemaal niet het geval. Integendeel, het trio zou de stichting juist hebben behoed voor enorme risico’s door de deal onder te brengen in een eigen bv. En Van Lienden zou een groot risico hebben gelopen op persoonlijke aansprakelijkheid.

Maar ook daar klinken weer twijfels over bij de tegenpartij. Want juridisch gezien liep Van Lienden vanuit de bv weinig risico. Het voor eigen gewin wegsluizen van de opbrengst van de mondkapjesdeal is mogelijk verduistering. Daarnaast is er ook nog een verdenking van valsheid in geschrifte. Het is nu de rechter die moet gaan bepalen wie hier de schuldige is.

De eerste zitting is op 19 december. 5 februari doet de rechtbank uitspraak.





