Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Heb je nooit een teamuitje? Hierom moet je je baas overtuigen dat wél te regelen: ‘Mensen maken of breken de baan’

Wat vind jij het belangrijkste op je werk, wat kan een dag maken of breken? Natuurlijk leggen je salaris en je werkzaamheden de basis, maar de mensen om je heen, je collega’s dus, hebben een nog groter effect op je werkgeluk. Te weinig verbinding met collega’s kan ook de reden zijn dat mensen van baan wisselen. We spreken over het nut van teamuitjes en teambuilding-activiteiten met expert Werkgeluk Arianda Schepens.

Schepens is dus expert als het gaat om blij zijn op en met je werk en begeleidt werkgevers en -nemers daarin. Ook geeft ze teambuilding-sessies op locaties, op een educatieve manier. „De eigen verantwoordelijkheid is daarin heel belangrijk, dat mensen er zelf mee aan de slag gaan.” Met haar bedrijf heeft ze een trainingsmodel ontwikkeld voor de pijlers van werkgeluk: TOPPS. Dit zijn volgens Schepens de belangrijkste punten:

T: „Talent: kun jij je talent kwijt in je werk, doe je waar je goed in bent, wat je leuk vindt en waar je aanleg voor hebt?

O: „Onafhankelijkheid of een bepaalde mate van autonomie. Is dat aanwezig in je werk, kun je je werkzaamheden op je eigen manier uitvoeren? In sectoren als de zorg en het onderwijs zijn er bijvoorbeeld heel veel regeltjes, waardoor mensen soms afhaken.”

P: „Personen: je collega’s, leidinggevende, maar ook klanten of cliënten. Deze pijler van werkgeluk staat altijd met stip bovenaan.”

P: „Plezier hebben: hebben we het gewoon leuk op ons werkvloer of in de werkzaamheden?”

S: „Stip op de horizon: zijn we bezig met een groter geheel, is er een doel? In de zorg en onderwijs is dit juist heel sterk aanwezig, maar in andere organisaties is dat minder aanwezig.”

De personen om je heen, of dat nou collega’s of klanten zijn, zijn dus het belangrijkst. Hoe vaak hoor je wel niet dat iemand het goed geregeld heeft op zijn of haar werk, maar dat een slechte manager of weinig binding met collega’s ervoor zorgt dat ze een andere baan zoeken? Goed, aan klanten kun je vaak weinig veranderen, tussen collega’s is de verbinding wél omhoog te krikken. En met elke dag dezelfde omgeving, dezelfde werkzaamheden en dezelfde smalltalk kom je er niet.

Het nut van teamuitjes voor werkgeluk

Daar komen teamuitjes om de hoek kijken. Volgens Schepens is het als werkgever vooral belangrijk wat het doel van zo’n uitje is, als je het als werkgever organiseert. „Als er net een fusie is geweest, dan moeten mensen elkaar wat beter leren kennen, en kun je beter voor een verbindende activiteit gaan”, legt ze uit. „Bij veel wisselingen in het team is die verbinding net zo belangrijk, je leert elkaar op een andere manier kennen en begrijpt elkaar zo ook veel beter.” Uit onderzoek van de Nationale Vacaturebank blijkt echter dat 47 procent van de werknemers nooit een teamuitje heeft. 1 op de drie mensen heeft een keer per jaar een teamuitje. Favoriet daarbij zijn een sportieve activiteit, een etentje of een creatieve workshop.

Ook noemt de werkgeluk-expert generatieverschillen op de werkvloer, die er in veel gevallen volop zijn. „Door middel van zo’n uitje, waarbij je niet blijft haken bij je normale groepje, kun je zo’n kloof overbruggen. Gooi tijdens zo’n uitje vooral de mensen door elkaar, anders haal je niet alles eruit wat erin kan zitten.”

Wel noemt ze dat de grootte van teams invloed kan hebben op de activiteit. „Heb je een wat kleiner team, van zo’n tien mensen, maar zijn er op de afdeling nog tien teams, ga dan eerst met het eigen team op stap. Dan heb je daar in ieder geval die verbinding, een volgende stap kan zijn om iets te ondernemen met meerdere teams.”

Wat ga je doen als teamuitje? De beslissing dát er een teamuitje komt is stap één, maar wat ga je dan doen met je team? Bowlen is inmiddels wel achterhaald, bij karaoke voelt niet iedereen zich op z’n gemak. Bij Wecandoo heb je de keuze uit allerlei leuke, originele en, als je dat wilt, kleinschalige workshops. Denk aan zelf zeep, parfum, kaas of een chocoladereep maken, met collega’s een Grieks diner bereiden of bijvoorbeeld een tapijt tuften. Zo komt er ook nog eens allerlei creatieve energie vrij. Leuke bijkomstigheid: Wecandoo is een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-initiatief, omdat er allerlei lokale, ambachtelijke ondernemers bij aan zijn gesloten. Zo doe je ook nog eens mee aan support your locals. In Amsterdam en omstreken is de keuze reuze, met maar liefst 135 verschillende opties. Ook kunnen veel van deze workshops op locatie, zoals bij jou op kantoor, georganiseerd worden. Naast Amsterdam is Wecandoo ook actief in andere Europese steden als Antwerpen, Brussel en Parijs.

‘Werkgever merkt er het meest van’

Een veelgehoord argument van werkgevers om geen teamuitjes te plannen, is het budget. Het is te duur, te tijdrovend en levert voor de omzet, in de gedachten van de baas, weinig op. Maar volgens Schepens is het tegenovergestelde waar. „Ik denk dat de werkgever er juist het meest van merkt”, legt ze uit. „Je wil namelijk je mensen behouden, een wisseling van personeel is nog stukken duurder dan zo’n uitje. Mensen vertrekken namelijk niet zomaar, ze gaan niet voor een paar tientjes naar de buurman, maar wel als ze het op hun werkplek niet fijn hebben.”

Naast een redelijke beloning, is het belangrijk voor werkgevers om te investeren in de binding tussen hun werknemers. „Het kost misschien wel iets, maar hoog personeelsverloop kost nog veel meer. Je bent een groot collectief geheugen kwijt, recruitment gaat aan de slag om een nieuwe werknemer te vinden, iemand moet ingewerkt worden, dat kost veel meer tijd en geld dan af en toe tijd en geld besteden aan hoe gelukkig de mensen op de werkvloer zijn.”

„Uit cijfers blijkt dat productiviteit met 25 procent stijgt als er meer verbinding is tussen collega’s. Dat is echt een hoge stijging. Daarnaast is het verzuim 32 procent lager. Dat is onderzocht aan de hand van een algemeen cijfer, hoe mensen werkgeluk ervaren. Daaruit weten we dat de mensen, collega’s, bovenaan het lijstje staan.

Workshop chocoladereep maken

Metro mocht de proef op de som nemen en ging via Wecandoo langs bij Wild Child Cacao in Amsterdam Noord. Daar leer je de ins en outs van échte cacao en hoe je van boon naar reep gaat. Gepofte quinoa, passievrucht-poeder of ‘gewoon’ hazelnoten: je kunt echt van alles in je unieke chocoladereep stoppen. En het beste deel? Tussendoor kun je volop proeven én je mag de reep na afloop uiteraard mee naar huis nemen. Dat is overigens het geval bij veel Wecandoo-workshops, je werkt niet alleen aan de binding met je collega’s, maar ook aan iets dat je later lekker kunt oppeuzelen of kunt gebruiken.

‘Ga het gesprek aan’

Maar wat als je baas nou écht niet aan de teamuitjes wil? Uit het onderzoek van de Nationale Vacaturebank blijkt immers dat 47 procent van de werknemers nooit een teamuitje heeft. Volgens Schepens kun je de verbinding met collega’s ook opzoeken door het gesprek aan te gaan met elkaar. „Zoek collega’s op die je niet elke dag spreekt, of die je, per ongeluk of niet, ontloopt. Een fijn gesprek met elkaar kan al zoveel doen”, legt ze uit. Toch dicht ze de werkgever de belangrijkste rol toe. „Je moet hem of haar laten inzien wat zo’n uitje oplevert, want de werkgever zelf heeft er het meeste profijt van. Daarnaast heeft die ook de touwtjes in handen wat betreft het budget.”

Vorige Volgende

Reacties