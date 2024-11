Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het kerstseizoen is officieel begonnen: Mariah Carey in de top 15

It’s tiiiiiiiiiime! Met nog iets meer dan vier weken tot kerst lijkt het kerstseizoen officieel te zijn begonnen. Mariah Carey staat met All I Want For Christmas Is You alweer in de top 15 meest gestreamde nummers op Spotify.

Het nummer is zondag ruim 3,2 miljoen keer afgespeeld.

Kerstkoningin

Carey opent elk jaar traditiegetrouw het kerstseizoen al vlak na Halloween met een grappige video op sociale media. Dit jaar veranderde Carey van heks naar kerstkoningin.

In een zwart-witfilmpje is de zangeres verkleed als het personage Morticia Addams uit de televisieserie The Addams Family. Samen met een man danst Carey de tango, voordat ze abrupt stopt en hem van zich afduwt. Ze werpt vervolgens een mes zijn kant op, maar mist hem op een haar na. Met een schuine glimlach draait Carey zich vervolgens om en komt haar bekende rode kerstpak in beeld.

„Het is tijd”, zingt ze dan uit volle borst. De danspartner van de zangeres verandert in een sneeuwpop en op de achtergrond is Careys kersthit All I Want For Christmas Is You te horen.



Mariah Carey

Dat mensen overal ter wereld in de kerststemming komen, is goed te zien aan hoe snel het nummer stijgt in de lijsten. Waar All I Want For Christmas Is You dit weekend nog in de top 30 stond, staat het nummer nu op plek 12.

Carey breekt dit jaar mogelijk een hitrecord met haar kerstplaat. De zangeres heeft al vijftien keer op de eerste positie gestaan met All I Want For Christmas Is You. Daarmee staat zij nu op gelijke hoogte met Jody Bernal en zijn nummer Que sí que no. Als Carey nog een keer op de eerste plek terechtkomt, breekt zij dat record.

Sneeuw

Wie van kerstsferen houdt, heeft deze week sowieso geluk: het kan vandaag tijdelijk regionaal gaan sneeuwen. Net als morgen, dan is er ook kans op winterse buien met naast regen ook hagel, natte sneeuw en onweer.

Vooral landinwaarts zijn vlokken natte sneeuw mogelijk. Morgen komt het volgens Weeronline tot „talrijke” winterse buien. Mocht het regionaal tot meerdere buien achtereen komen, dan kan het plaatselijk even wit worden. Het gaat dan om hoger gelegen gebieden in het land, zoals de Veluwe en de Limburgse heuvels.

