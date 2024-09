Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nu al zin in kerst? Je bent niet de enige

Sprankelende lampjes en de geur van dennennaalden: de herfst doet nog maar net zijn intrede, maar je kunt in diverse winkels al kerstversiering vinden. Bedrijven die van kerst ‘hun’ seizoen hebben gemaakt, merken dat veel mensen direct na de zomer al zin hebben in de feestdagen.

Mede door social media waarderen we het najaar steeds meer, schreef Metro eerder al. En dat betekent dat we ook steeds vroeger in de kerststemming raken. Uit een rondvraag blijkt dat de eerste liefhebbers zich direct na de zomer al melden.

Verlichting gaat in oktober al over de toonbank

Begin oktober openen de eerste kerstshows in de vestigingen van Intratuin. In de eerste maand worden de kerstballen nog niet zo goed verkocht, maar gaan mensen juist voor verlichting. „Omdat het vroeger donker wordt, zien we dat mensen al buitenverlichting kopen”, legt een woordvoerder van de winkelketen uit aan Metro. „Mensen vinden het leuk om hun tuin en huis al te versieren met leuke verlichting. Ook kaarsen en andere decoratie worden dan aangeschaft.”

Wanneer het echt donker en guur wordt, gooien mensen de aankleding voor de kerstboom en een eventuele kunstboom in hun karretje. Die worden vooral in november verkocht. „Medio december richten klanten zich meer en meer op de dinertafel en de aankleding hiervan.” Ook cadeautjes worden dan gehaald.

Zoveel geven we uit aan kerst

Sfeervolle winterverlichting wordt dus nu al in huis gehaald en opgehangen. Maar de gemiddelde Nederlander hangt de rest van de kerstversiering daadwerkelijk pas in december op. Per huishouden geven Nederlanders ongeveer 621 euro per jaar aan kerst uit. Dat is relatief weinig: in buurland Duitsland geven ze 1561 euro uit.

Dat we relatief weinig geld uitgeven aan kerst, komt doordat we ook Sinterklaas vieren. Dat betekent dat er twee keer in een maand tijd cadeautjes gekocht moeten worden. Al lijken volwassenen zonder kinderen het Sinterklaasfeest steeds vaker over te slaan. Je moet er trouwens dit jaar wel rekening mee houden dat de chocoladeletters kleiner worden. Lees hier waarom.

Toch willen we de sfeer van de feestdagen volop beleven. Intratuin begint midden in de zomer al met de opbouw van de kerstshows. Wanneer een vestiging dan een foto op social media deelt in de zomer, zien ze dat het al leeft. „We zien de opwinding onder onze klanten in de vele positieve reacties. Ze versieren liever vroeger dan later!”

De meeste winkels leggen in oktober de kerstversiering in de schappen. Maar enkele winkels zoals Action zijn er nog vroeger bij, daar ligt het nu al in de winkel. Exacte details over welke producten wanneer veel verkocht worden, kan de discounter niet delen, leggen ze uit.

In augustus luisteren mensen al naar kerstmuziek

Maar je komt pas echt in de kerstsfeer als je kerstmuziek hoort. Sky Radio staat erom bekend dat ze vanaf eind november de hele dag door kerstmuziek draaien. Maar ook de rest van het jaar doen ze dat, op een online themakanaal. Je verwacht het bijna niet, maar daar wordt in de zomer ook naar geluisterd. „In augustus had het themakanaal Sky Radio Christmas al ruim 22.000 streamstarts”, legt een woordvoerder van de radiozender uit aan Metro.

Dat is een stijging van 29 procent in vergelijking met de periode april tot en met juli. In september lopen de cijfers snel verder op. Vanaf oktober wordt de kerstzender ook op DAB+ uitgezonden, wat in veel auto’s zit. Dat zorgt voor nog meer luisteraars. „Kerst leeft in Nederland. Stiekem kijkt iedereen er al ontzettend naar uit, zeker nu de blaadjes gaan vallen, en dat zien we terug in de beluistering van ons themakanaal.”

Bijna 9 miljoen mensen luisteren naar speciale kerstzender

In november wordt de kerstboom ook in de studio opgezet. Dan doopt SkyRadio de zender om tot The Christmas Station. En niet onverdienstelijk: in totaal luisterden vorig jaar 8,9 miljoen mensen naar de non-stop radiozender in de gehele kerstperiode. Vorig jaar waren Last Christmas van Wham, All I Want For Christmas van Mariah Carey en Rockin Around The Christmas Tree van Brenda Lee de populairste kersthits van het station.

