Je betaalt flink meer: zoveel steeg de brandstofprijs de afgelopen 7 weken

Hoewel we met z’n allen meer kilometers met de auto afleggen, betekent dat allesbehalve dat de prijs aan de pomp daalt. Sterker nog, de prijs per liter benzine, diesel én LPG heeft de afgelopen zeven weken een flinke stijging doorgemaakt.

Op 2 oktober van dit jaar betaalde je 10 cent minder voor een liter benzine dan op dit moment. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van consumentencollectief UnitedCustomers. Rijd je een dieselauto? Dan ben je nog duurder uit: de prijs van diesel steeg 16,1 cent per liter. Per liter autogas (LPG) betaal je 10,3 cent meer. Daarmee is die prijs op het hoogste punt sinds maart 2023.

Brandstofprijs omhoog

Volgens Paul van Selms, directeur van UnitedCustomers, komt de prijsstijging vooral „door de lagere koers van de euro ten opzichte van de dollar”. Op dit moment is een euro 6 dollarcent minder waard dan eind september. En waarom dat zorgt voor een hogere prijs aan de pomp? „Een vat olie wordt op de markt afgerekend in dollars”, legt Van Selms uit. „Als de dollar duurder wordt, dan wordt een vat olie dus ook duurder. Uiteindelijk werkt dit door in de prijs aan de pomp.”

De vraag is natuurlijk: zet die prijsstijging door in deze lijn? Dat is volgens Van Selms lastig te zeggen. „De dollar kan weer iets zakken ten opzichte van de euro. Dat zou gunstig zijn voor de brandstofprijzen. Aan de andere kant blijft het risico aanwezig dat het conflict in het Midden-Oosten verergert. Mocht dit gebeuren, dan moet de Nederlandse automobilist rekening houden met nog hogere brandstofprijzen.”

🚘 Donald Trumps invloed op de brandstofprijs Het zal je niet ontgaan zijn dat Donald Trump herkozen is in de presidentsverkiezingen van de Verenigde Staten. Indirect heeft dat ervoor gezorgd dat de brandstofprijzen omhoog gaan. Zijn winst stuwde de dollarprijs namelijk omhoog. Dat kan komen omdat hij plannen heeft om de Amerikaanse economie te versterken en importheffingen op producten uit Europa in te voeren.

Niet tanken na de klik

Je kent het vast wel: je bent aan het tanken en hoort na een aantal liter die bekende klik. Ben je dan geneigd om tóch nog even door te tanken? Niet doen. Dat is namelijk niet goed voor je auto en niet goed voor je portemonnee. Dat komt onder meer omdat de brandstof zo op plekken terecht kan komen waar het niet hoort. Het ontluchtingssysteem kan daardoor bijvoorbeeld flink beschadigd raden, en dat kan best een dure reparatie zijn.

