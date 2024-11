Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

McDonald’s is niet meer die goedkope fastfoodketen en begeeft zich in zwaar weer: ‘Duur en ongezond’

Een Big Mac, Mc Flurry, Mc Kroket of frietjes met de bekende saus? Grote kans dat ook jij weleens zwicht voor een vette hap in de McDonald’s. Maar de prijzen stegen fors in de fastfoodketen en inmiddels staat het Amerikaanse bedrijf er niet al te best voor.

Eerder werd bekend dat winkels als Blokker en Dunkin’ Donuts failliet raakten. En nu begeeft ook fastfoodketen McDonald’s zich in zwaar weer, schrijft het AD.

McDonald’s tegenwoordig duur en ongezond

Topman Chris Kempczinski sprak in Amerikaanse media zijn zorgen uit. De wereldwijde verkoop van McDonald’s daalde tussen juli en september met 1,5 procent. Dat is de grootste daling in vier jaar tijd. Vooral in Europa en het Midden-Oosten daalt de omzet van de fastfoodketen.

De Amerikanen schrokken eerder al van de fors gestegen prijzen bij McDonald’s. Merkendeskundige Paul Stamsnijder vertelt tegen het AD: „Vroeger was McDonald’s goedkoop, maar wel lekker. Tegenwoordig is het duur en ongezond. Ze hebben hun prijs-kwaliteitverhouding verwaarloosd, en dat precies in tijden van hoge inflatie waarin mensen zo moeten letten op hun centen.”

Inflatie zorgde voor prijsstijgingen

Dat goedkope imago van McDonald’s was lange tijd een belangrijk onderdeel van de formule. „Een sterk merk houdt de prijzen in de hand. In Mexico zorgt Coca-Cola er bijvoorbeeld voor dat cola goedkoper is dan water”, aldus Stamsnijder.

In Nederland zijn zo’n 250 McDonald’s-vestigingen. In de VS zijn dat er meer dan 13.000 en in China zo’n 3000. Amerika heeft, net zoals Nederland, na corona te maken gekregen met inflatie. In Amerika is de inflatie inmiddels op normaal niveau, net zoals in Europa. „Maar prijsperceptie is moeilijk te sturen, dus in de hoofden van veel mensen blijft het beeld hangen”, zegt Stamsnijder.

Meer betalen voor Happy Meal of Big Mac

Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nyenrode Universiteit, vertelt dat sommige landen, zoals China of in het Midden-Oosten, minder happig zijn op Amerikaanse concerns. Daarin speelt voor het Midden-Oosten ook de oorlog in Gaza mee. McDonald’s zou volgens tegenstanders te veel op de hand van Israël zijn. Een filmpje over het uitdelen van maaltijden aan Israëlische soldaten had een verwoestend effect.

Ook in Nederland zijn de prijsstijgen bij ‘de gouden drietand’ voelbaar. Zo kost een Big Mac-voordeelmenu tegenwoordig bijna 12 euro. Andere menu’s kosten boven de 14 euro en voor een Happy Meal betaal je 6,50 euro. Een gezin met twee kinderen is zo al snel 40 euro kwijt.

Gezondheid en klimaat

Maar ook de algehele mindset is veranderd. Over onder meer gezondheid en klimaat. Zo worden in alle filialen wereldwijd 75 hamburgers per seconde verkocht. Van de totale rundvleesproductie is 1 tot 2 procent bedoeld voor McDonald’s.

Daarom overweegt ook McDonald’s duurzamere, bijvoorbeeld vegetarische, en gezondere producten. „Als je nu vol inzet op gezondheid, verloochen je ook je verleden. Toch moet het bedrijf dat zien op te lossen: de duurzaamheid van het aanbod en de gezonde aspecten beter voor het voetlicht brengen”, aldus Stamsnijder

