Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Helpt cola tegen een blaasontsteking? En meer vragen over deze infectie

Het is een enorm vervelende infectie om mee te moeten dealen: de blaasontsteking. Een branderig gevoel, veel aandrang om te plassen en dan maar kleine beetjes plassen. Het liefst kom je er zo snel mogelijk vanaf en sommige mensen tippen cola tegen een blaasontsteking. Om te kijken of dit onzin is, gaan we te rade bij Manon Kerkhof, uro-gynaecoloog bij Curilion, expertisecentrum voor vrouwenzorg in Haarlem.



Zij legt ten eerste de basis van een blaasontsteking uit: „Hierbij dringen bacteriën binnen in de blaas en infecteren ze daar de slijmvliezen. Dat kan via de urineleiders naar de nieren opklimmen, maar dan noemen we het geen blaasontsteking meer. Als dat gebeurt, dan is het echt een nierbekkenontsteking.”

Vrouwen hebben deze infectie vaker dan mannen, omdat hun plasbuis korter is. Er is dus minder afstand tot ‘de buitenwereld’. De plasbuis van mannen is langer, waardoor bacteriën minder makkelijk bij de blaas komen. Als ze daar wel zijn en er dus sprake is van een infectie, is dat vaak pijnlijker en serieuzer dan bij vrouwen. Mannen worden altijd met antibiotica behandeld en de kuur duurt vaak langer dan bij vrouwen. Bij veel vrouwen gaat de infectie vanzelf over.

Oorzaken van een blaasontsteking

Naast het binnendringen van een bacterie, kan ook te lang je plas ophouden, weinig water drinken en de blaas niet volledig leegplassen leiden tot een blaasontsteking. Het is een fabel dat je een blaasontsteking kan oplopen door een vieze wc-bril.

Kerkhof: „Als iemand te weinig drinkt, zijn ze gevoeliger voor het ontwikkelen van een blaasontsteking omdat de bacteriën dan langer in de blaas blijven. Iemand die minder dan 1 liter water per dag drinkt, en maar drie keer per dag plast, loopt een verhoogd risico op deze infectie. Bij vrouwen is seksuele activiteit ook een risicofactor. Soms zijn de handen niet schoon, of wrijf je bacteriën van de anus richting de plasbuis en kunnen deze bacteriën de plasbuis binnendringen. De plasbuis van een vrouw is gemiddeld 4 centimeter, dus die bacterie hoeft maar een heel klein stukje af te leggen om in de blaas terecht te komen. Een blaasontsteking ligt dan op de loer.” Het helpt om na het vrijen rustig uit te plassen.

Symptomen van een blaasontsteking Hoe kun je zo’n ontsteking nou herkennen? Via Thuisarts, een betrouwbare website voor medische informatie, vinden we de volgende symptomen: Plassen doet pijn of voelt branderig

Je hebt veel aandrang om te plassen, maar plast dan maar een beetje

Het gevoel dat je moet plassen kan pijn doen

Je kunt ook buikpijn of pijn in de onderrug hebben

Je plas kan sterk of vies ruiken

Er kunnen stukjes in je plas zweven, of er zit bloed bij

Helpt cola tegen een blaasontsteking?

We duiken er maar gewoon in: helpt cola nou écht tegen een blaasontsteking? Nee, dat is een fabel, kan Kerkhof bevestigen. „Het is wel zo dat veel vocht drinken helpt tegen een blaasontsteking. Maar dat gaat dan om water en bijvoorbeeld thee”, aldus de dokter. „Het kan zo zijn dat iemand met een blaasontsteking eens heel veel cola heeft gedronken en dat dat toen hielp, maar dat gaat dan meer om het water ín de cola dan dat cola zelf echt zou helpen.”

Hoe kom je van een blaasontsteking af?

Dokter Kerkhof geeft als belangrijkste adviezen: voldoende vocht of water drinken, zeker 1,5 liter per dag, goed uitplassen en vooral ook gaan plassen wanneer je voelt dat je moet. Gezonde vrouwen met een blaasontsteking komen op die manier vaak binnen een week van de infectie af. Bij mannen, kinderen of zwangere vrouwen met een blaasontsteking is het een ander verhaal. Zij krijgen meestal antibiotica toegediend.

Ben je nou een gezonde vrouw, maar krijg je naast de blaasontsteking ook koorts of heb je vaker dan drie keer per jaar een blaasontsteking? Ga dan even langs een arts om te kijken of er niet iets anders aan de hand is.

„Als een vrouw drie keer per jaar of vaker een blaasontsteking heeft, noemen we dat een recidiverende blaasontsteking”, legt Kerkhof uit. „In dat geval kan er iets aan de hand zijn met de plasbuis of blaas, waardoor een infectie ontstaat. Het is dan altijd slim om met een arts je gezondheid onder de loep te nemen.”

Let op: dit is geen medisch advies. Maak je je zorgen om je gezondheid, raadpleeg dan altijd een arts.

Vorige Volgende

Reacties