Cybercriminelen gebruiken AI om te hacken: ‘Iedereen kan het’

Met AI, oftewel Kunstmatige Intelligentie, kan er tegenwoordig een hele hoop. Zo ook hacken. Hacken werd vroeger veelal gedaan door een groep snelle, technische bollebozen. Maar volgens een voormalig hacker kan iedereen nu hacken, dankzij AI.

De term Artificial Intelligence (AI) hoor je inmiddels regelmatig voorbijkomen. AI kan door algoritmes en methoden taken uitvoeren, waarvan werd gedacht dat daar menselijke intelligentie voor nodig is. Kunstmatige intelligentie biedt een hoop mogelijkheden, maar brengt ook risico’s met zich mee.

‘Iedereen kan hacken’

Rogier Fischer is vanaf zijn 12e ethisch hacker en inmiddels CEO van cybersecurity-bedrijf Hadrian. Zijn bedrijf onderzoekt op wat voor manieren bedrijven gevoelig zijn voor cyberaanvallen. Hij vertelt tegen BNR dat AI mogelijkheden biedt om allerlei systemen te scannen op kwetsbaarheden. Zonder dat deze ‘amateurhackers’ enige technische kennis nodig hebben.

AI en large language models hebben volgens hem hacken gedemocratiseerd. „Als er nieuwe software geïntroduceerd wordt, zien we binnen een aantal uur al miljarden scans van die software. Vroeger moest je daar aardig wat voor kunnen, nu doet AI het werk voor je. Vroeger moest je voor hacken nog technisch onderlegd zijn, nu kan iedereen het, daar maak ik me wel zorgen over.”

Cybercriminelen gebruiken AI

Het bedrijf van Fischer houdt dat soort cyberaanvallen in de gaten. Volgens hem gebruiken criminelen AI bijvoorbeeld om phisingmails te versturen of om bugs op te sporen waarmee ze een systeem kunnen binnendringen.

En dat is momenteel vooral in het voordeel van de hackers. „De schaal waarin aanvallen tegenwoordig plaatsvinden, betekent dat je je op grotere schaal moet verdedigen.” Dat zou op de lange termijn kunnen veranderen, omdat AI ook weer mogelijkheden kan bieden voor de verdedigers. „De analysemogelijkheden die we kunnen ontwikkelen om gevaren op te sporen krijgen een enorme boost door AI”, aldus Fischer.

