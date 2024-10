Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ooit sliepen klanten voor de winkel, nu is het einde in zicht: Dunkin’ Donuts failliet in Nederland

Slecht nieuws voor de liefhebbers van met felgekleurde glazuur bedekte donuts (en een kop koffie erbij). Dunkin’ Donuts is failliet verklaard in Nederland. Het was een tweede poging van het bedrijf om het in ons land te maken.

Sinds 2017 zitten ze (opnieuw) in Nederland. Maar het bedrijf heeft nu zelf faillissement aangevraagd. Dat bevestigt medeaandeelhouder Roberto Fava na berichtgeving van De Telegraaf. Een curator zegt in diezelfde krant „te gaan kijken hoe we op de best mogelijke manier met het bedrijf verder gaan.”

Vestigingen voorlopig open

Het is de bedoeling dat de 50 vestigingen in Nederland voorlopig open blijven. Personeelsleden zijn ingelicht en zullen binnenkort antwoord krijgen op de vragen die ze hebben. De curator gaat vandaag om tafel met het management van het bedrijf.

Dunkin’ Donuts bestaat al sinds 1950, toen werd het opgericht in Amerika. De merknaam Dunkin’ Donuts wordt geleidelijk vervangen door Dunkin’. Totaal hebben ze 12.900 vestigingen in 42 landen. Ze verkopen veel bagels, muffins, koffie en natuurlijk donuts.

Tweede poging om donuts te verkopen

Het is niet de eerste keer dat de resultaten in ons land tegenvallen. Tussen 1997 en 2000 hadden ze vijf vestigingen en een fabriek in Nederland. Deze werden gesloten omdat ze geen investeerders konden vinden.

In 2017 opende ze opnieuw een aantal vestigingen, in de grote steden. Toen was er veel animo voor. Tientallen mensen kampeerden op het Vredenburgplein in Utrecht vanwege hun openingsactie, schreef Metro toentertijd.

Sinds 2019 zijn de donuts van het bedrijf ook te vinden in de supermarkt van Jumbo. Later gingen ook vestigingen van Bakker Bart de producten verkopen.

Aandelen naar Van der Valk

Vorig jaar kwamen de vestigingen in handen van hotelconcern Van der Valk, doordat ze merendeel van de aandelen in handen kregen. Ze kregen daardoor het recht om het Dunkin’-merk te gebruiken van het Amerikaanse Inspire Brands. Ze wilde de keten laten groeien en hoopte jongeren te trekken naar hun hotels. Maar dat lijkt niet te zijn gelukt.

Ben je fan van de winkel en wil je nog een donut scoren? Grote kans dat je favoriete vestiging nog open is vandaag. Vanochtend kon er online nog wel besteld worden, maar de curator verzekert niet dat die bestelling ook echt geleverd wordt.

