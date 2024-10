Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vermogen rijkste Nederlanders gestegen: Max Verstappen en Bunq-topman hebben niks te klagen

De rijkste Nederlanders kunnen weer opgelucht ademhalen. Ondanks dat 2023 economisch niet zo’n best jaar was, hebben de rijken de records weer verbroken. Dat blijkt uit de Quote 500, die vandaag verschenen is.Â

Het gezamenlijk vermogen van de 500 rijksten ligt bijna 5 procent hoger dan een jaar eerder. Ze bezitten bij elkaar 257,5 miljard euro. De ondergrens is ook gestegen. Wil je je eigen naam in de lijst terugvinden? Dan moet je minimaal 130 miljoen euro bezitten.Â

Wil je rijk worden? Dan moet je je geld in stenen steken, roepen veel miljonairs. Maar daar denkt selfmade miljonair Ramit Sethi anders over. Hij vindt huren geen weggegooid geld, schreef Metro eerder.

Heineken op 1, maar ze had wel een slecht jaar

Charlene de Carvalho-Heineken staat ook dit jaar weer op nummer 1 van de Quote 500. Maar de champagne die ze zal schenken om het te vieren zal wellicht iets goedkoper zijn dan voorgaand jaar. Ze verloor het afgelopen jaar een half miljard. Dat was niet genoeg om haar van de koppositie te verjagen. Daar staat ze met een geschat vermogen van 12,1 miljard .

💶 Top 5 rijkste Nederlanders Charlene de Carvalho-Heineken: 12,1 miljard euro Ralph Sonnenberg: 7 miljard euro Remon Vos: 6 miljard euro Gérita en Inge Wessels: 5,4 miljard Wijnand Pon: 4,5 miljard euro

Ali Niknam is een naam die opvalt in de lijst. Hij is de oprichter van onlinebank Bunq en heeft een goed jaar achter de rug. Hij is van plek 28 naar plek 12 gestegen. Zijn vermogen is met 800 miljoen euro gestegen, naar 2,5 miljard euro.Â

Koninklijke familie in lijst rijkste families

De koninklijke familie heeft niks te klagen gehad het afgelopen jaar. Ze zijn weer een stukje rijker geworden. Het vermogen van de familie Van Oranje-Nassau wordt geschat op 1,4 miljard euro. Dat is een stijging van 100 miljoen euro. Ze staan op plek acht in de lijst met rijkste families.

Niet alleen Willem-Alexander, Maxima en kinderen hebben een leuk centje op de bank. Prins Bernhard en Prinses Mabel komen individueel voor in de lijst. Het vermogen van Mabel steeg naar 455 miljoen euro, mede doordat ze aandelen heeft in betaalplatform Adyen. Prins Bernhard heeft 150 miljoen.

Iedereen kan in de Quote 500 komen, als je maar vermogen hebt. Vorig jaar stond voor het eerst een bajesklant in de lijst, schreef Metro.

Max Verstappen kreeg flinke vergoeding voor wereldkampioenschap

Het zijn vooral zakenmensen die in de Quote 500 staan. Maar zo nu en dan prijkt er ook een BN’er tussen die niet beroemd is geworden door het ondernemen. Max Verstappen is daar het beste voorbeeld van. Vorig jaar werd hij voor de derde keer wereldkampioen. Waardoor hij 41 miljoen euro salaris kreeg en ook nog eens een bonus van 23 miljoen. Het totale vermogen van Verstappen wordt geschat op 210 miljoen euro. Hij is 94 plekken gestegen in de lijst. Dit jaar staat hij op plek 322. Verstappen stond in 2022 in de lijst als de jongste BN’er ooit.

Vorige Volgende

Reacties