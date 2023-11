Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eerste bajesklant in Quote 500 en dit heeft hij op zijn kerfstok

De rijksten van Nederland zijn weer opgesomd in de Quote 500. Maar er is een unicum gaande. Voor het eerst in de hele geschiedenis van de Quote staat er een bajesklant in de lijst.

De meest vermogende mensen van ons land krijgen een plekje in de bekende Quote 500. Op nummer één staat, zoals dat al langere tijd zo is, Heineken-erfgenaam Charlene de Carvalho-Heineken (12,6 miljard). Gevolgd door Luxaflex-gezicht Ralph Sonnenberg (6,2 miljard) en Randstad-oprichter Frits Goldschmeding (5,8 miljard). Niet eerder telde Nederland overigens zoveel miljardairs als nu.

Bajesklant Gordon F. in Quote 500

Ook in de lijst staat Gordon F., een zeer vermogende Amsterdammer. Hij heeft een vermogen van 275 miljoen en staat daarmee op plek 202 in de Quote. F. blijkt de kleinzoon van de overleden vastgoedondernemer Jacob Kroonenberg, bekend als ‘Ome Jaap’. Zijn kleinzoon zou na het overlijden van opa 18,5 procent van zijn kapitaal in handen hebben gekregen.

Maar F. blijkt geen keurige ondernemer te zijn. Toen hij slechts 21 jaar was, schoot hij in zijn eigen huis een cocaïnedealer neer na een ruzie. Hij kreeg daarvoor 7 jaar gevangenisstraf opgelegd.

Straf uitzitten in gevangenis

In 2021 kreeg F. de bijnaam ‘Lambo-schutter’, vanwege een ander schietincident. Hij schoot namelijk in zijn eigen woning een 29-jarige vriend neer. F. gaf de schuld aan de cocaïne die hij snoof en verklaarde dat het een uit de hand gelopen geintje was. Met het doorgeladen wapen schoot hij op zijn vriend, die daarna het wapen wist af te pakken en vluchtte in een Lamborghini. Het slachtoffer werd later in de auto aangetroffen, aan de kant van de weg, en naar het ziekenhuis gebracht. Hij overleefde het schietincident wel.

Maar met dat alles kom je, ook al ben je een Quote-kandidaat, niet zomaar weg. F., die inmiddels 42 is, kreeg 6 jaar celstraf voor zijn uit de hand gelopen geintje. Volgens de rechtbank was het namelijk poging tot doodslag. De rechtbank achtte het namelijk niet bewezen dat F. met voorbedachte rade handelde. Daarnaast bleken de schutter en het slachtoffer de boel via bemiddeling te hebben bijgelegd.

