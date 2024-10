Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Maurits: ‘Voor 94.000 euro kocht ik twee garageboxen’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 26-jarige Maurits, die twee garageboxen heeft gekocht, en er in de toekomst nog meer wil aanschaffen.

Naam: Maurits (26)

Beroep: zelfstandig ondernemer: schoonmaker en inkoper van groenten en fruit

Netto maandsalaris: 350 euro per maand, op basis van zes uur per week (winst uit eigen bedrijf niet meegerekend)

Woonsituatie: bij ouders

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Er staat 29.500 euro op, maar 27.000 euro daarvan ben ik al kwijt omdat ik een tweede garagebox heb gekocht. Op mijn 24ste kocht ik de eerste voor 40.000 euro, de tweede is nieuwbouw – hij kostte 54.000 euro – en betaal ik in termijnen. Dus netto heb ik nog zo’n 2000 euro spaargeld over.”

Ben je blij met dan bedrag?

„In wezen wel. Kijk, ik heb nu nog niet zoveel geld, maar wel twee panden. Mijn ene garagebox is 18 vierkante meter, de ander 27 vierkante meter. De gemiddelde waarde bij zulke projecten is 3000 euro per vierkante meter, dus dat telt aardig op. Bovendien ga ik mijn garageboxen in de toekomst verhuren, ik reken dan op een paar honderd euro extra per maand. Sowieso lukt sparen me goed, want ik woon nog thuis en leef heel sober. Daarbij heb ik als ondernemer zo’n 56.000 euro winst per jaar – inclusief mijn zaterdagbaantje à 5000 euro per jaar, dus sparen is niet zo’n probleem.

Ik ben van plan om verder te sparen voor nóg een garagebox nu ik 26 ben geworden. Van de huur die ik tegen die tijd maandelijks ontvang, dat zal ongeveer 1100 euro zijn, wil ik gaan sparen voor een aanbetaling op een koophuis. Die boxen zie ik sowieso als lange termijninvestering, bijvoorbeeld voor mijn pensioen – dat ik als ondernemer niet automatisch opbouw. En mocht ik niet rondkomen met de financiering voor een toekomstig koophuis, kan ik altijd nog een box verkopen en die 50.000 euro gebruiken als aanbetaling.”

Hoe zit het dan met jouw inkomen van 350 euro per maand, daarmee kun je toch nooit zoveel sparen?

„Ha, nou, ik heb nog een zaterdagbaantje in loondienst. Ik betaal verder geen huur, dus die 350 euro gebruik ik maandelijks echt voor leuke dingen.”

Nog best een leuk bedrag om maandelijks wat van te doen, toch?

„Voor anderen misschien wel, maar ik leef nog steeds heel sober. Ik ben bijvoorbeeld al vijf jaar niet op vakantie geweest. Mijn vrienden zeggen vaak dat ik niet geniet van het leven. Nou, als ik uit eten ga en 20 euro moet betalen voor een voorgerecht, dan kán ik niet eens genieten – hartstikke zonde van het geld, toch? Verder rook ik en kost dat me 150 euro in de maand. Ja, daar moet ik eigenlijk mee stoppen, scheelt centen en is gezonder. En dan koop ik nog weleens een broodje of blikje fris bij de benzinepomp. Af en toe wat kleren of een luchtje, en dan ben ik er wel hoor.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Prima, ik heb ook echt een meerjarenplan. Zo hebben mijn ouders me ook opgevoed: elke euro omdraaien, nadenken voor je iets uitgeeft. Als zzp’er is mijn uurloon gemiddeld 30 euro, dus hoe vaak denk ik niet bij een aankoop: daar moet ik wel minstens een uur voor werken. Dan is niks uitgeven ineens een stuk makkelijker.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Het roken, toch wel. Dat het geld kost maakt me misschien nog minder uit dan het feit dat het een stomme verslaving is. Overigens heb ik nog nooit geprobeerd om te stoppen, maar het zou wel een keer moeten – ik ga niet tot mijn vijftigste roken.”

Hoe denk je dat je leven er over tien jaar uitziet?

„Ik ga ervan uit dat ik dan nog meer schoonmaakwerkzaamheden heb, want er is veel vraag naar en ik vind het leuk om hard te werken. Bovendien kan ik dan meer inkomsten genereren. Wat ik dan zou willen? Allereerst een koophuis van rond de 300.000 euro met hypotheek, en daarnaast zeven extra garageboxen – dus in totaal negen garageboxen. Dan heb ik 234 vierkante meter aan garageboxen met een waarde van 3000 euro de vierkante meter – tikt lekker aan.

Ook wil ik graag een tweedehands Bentley. Een nieuwe Bentley kost tussen de 300.000 en 500.000 euro, maar zijn ze tussen de drie en vijf jaar oud, dan betaal je gemiddeld één of twee ton. Een Bentley, ja dat is een jongensdroom van me. Ik rij nu overigens rond in een busje rond van mijn bedrijf. Ik betaal daar elke maand bijtelling voor, dus ik mag ook privé rijden, lekker goedkoop. Mocht de Bentley over tien jaar niet lukken, dan heb ik altijd mijn busje nog. Maar dan hoop ik toch ooit alsnog die Bentley te kunnen aanschaffen.”

Wat is je beste financiële tip?

„Ga in het bedrijfsmatig vastgoed! Als je niet over veel geld beschikt, is de drempel namelijk een stuk lager. Mijn eerste box kostte bijvoorbeeld 40.000 euro exclusief btw, mijn tweede 54.000 euro. Een appartement of huis kost toch al gauw veel meer. En natuurlijk: ik ben me ervan bewust dat deze bedragen nog steeds hoog zijn, ik moet er zelf ook hartstikke hard voor werken, maar ik wil laten zien: het kán dus wel. En als je een garagebox koopt: ga voor een nieuwbouwproject, anders zit je met overdrachtsbelasting en ben je alweer een paar duizend euro kwijt. Zonde, dus liever iets langer wachten tot het nieuwbouwproject klaar is in plaats van geld weggooien.”

