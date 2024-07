Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Aantal gokverslaafden neemt weer toe, na afname

Het aantal gokverslaafden neemt voor het eerst sinds 2018 weer toe. Het aantal gokverslaafden dat in behandeling is, is in 2023 met ruim 24 procent toegenomen ten opzichte van 2022. Dat meldt Stichting IVZ. Er werden in 2023 bijna 2500 mensen behandeld voor hun gokverslaving.

Onlangs meldde het Trimbos Instituut nog dat een aanzienlijk deel van de scholieren aan online gokken doet, ondanks een gokverbod voor minderjarigen. Eén op de vijftien jongeren heeft het afgelopen jaar weleens gegokt, hierbij gaat het voor het overgrote deel om minderjarige jongens. Orthopedagoog Daniëlle Goedhart-Bax gaf handvatten voor ouders om hiermee om te gaan.

Toename gokverslaafden

Nu blijkt ook dat het aantal gokverslaafden fors gestegen is. Hoewel er meer instellingen cijfers aanleverden bij Stichting IVZ, meldt de organisatie de stijging in het aantal gokverslaafden ook terug te zien is bij de instellingen die eerdere jaren ook al cijfers aanleverden.

Het wordt volgens de IVZ slecht geregistreerd waar de mensen die onder behandeling staan vooral hebben gegokt. Bij de personen van wie dat wel bekend is, is vooral een stijging te zien bij het online gokken. Het overgrote deel van de behandelde mensen is man (88 procent), 17 procent van de patiënten is jonger dan 25 jaar.

Online gokken legaal

Sinds oktober 2021 is online gokken legaal in Nederland. Hierdoor mogen aanbieders hun online gokspellen aanbieden op de Nederlandse markt, mits ze een vergunning hebben.

In totaal zaten in 2023 65.000 personen in de verslavingszorg. Dat zijn er 4000 meer dan in 2022, die stijging is deels te verklaren door een groter aantal instellingen dat gegevens aanleverde. Alcohol is met een aandeel van 45 procent nog altijd veruit de meest behandelde verslaving, gevolgd door cannabis (15 procent), opiaten en cocaïne, met allebei 12 procent. Verder valt het de IVZ op dat er ook meer mensen bij de hulpverlening aankloppen voor een verslaving aan de drugs ketamine en 3-MMC.

