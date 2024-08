Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Acceptatie LHBTIQ daalt: ‘Jongeren zeggen soms: je bent ziek, doe normaal’

De acceptatie van LHBTIQ’ers onder jongeren daalt, blijkt uit onderzoek. Hoe kijken mensen uit de community hier tegenaan? Metro sprak met Claire (63), die transgender is en voorlichting geeft op scholen. „Via DM sturen mensen soms nare verwensingen.”

Uit de Gezondheidsmonitor Jeugd van de Gemeente Amsterdam blijkt dat maar 43 procent van de leerlingen van de tweede en vierde klas van het voortgezet onderwijs in de stad het normaal vindt als twee mannen of vrouwen verliefd zijn op elkaar. Het kabinet wil meer inzicht in het waarom van de dalende acceptatiecijfers. Ook uit eerder onderzoek bleek dat de acceptatie van LHBTIQ onder jongeren afneemt. Zo ziet de landelijke Veiligheidsmonitor 2021-2022 dat LHBTIQ-leerlingen vaker worden gepest.

Gastlessen over LHBTIQ

Claire Slingerland (63) is filmmaker, werkt bij een organisatie die zich inzet tegen discriminatie en geeft gastlessen op middelbare scholen over LHBTIQ, om bewustwording en begrip te creëren. Daarnaast organiseert ze ook de Pride in Almere. Ze maakte onlangs de documentaire Verstoten, over LHBTIQ-jongeren die verstoten zijn door hun ouders, of zelfs uit huis zijn gezet vanwege hun geaardheid.

Ze wist al op jonge leeftijd dat ze geen typische jongen was, omdat ze het onder andere erg leuk vond om te spelen met speelgoed voor meisjes. Toch durfde ze pas op haar vijftigste uit de kast te komen. Dat leverde haar gemengde reacties op, vertelt ze. „De reacties waren heel wisselend. Sommige mensen waren er oké mee, anderen niet. Sommigen waren verbaasd, anderen vonden het volstrekt logisch.”

‘Haat naar LHBTIQ stijgt explosief’

Ze merkt dat de haat naar de regenbooggemeenschap toe de laatste twee jaar explosief stijgt. Niet alleen online, maar ook in het echte leven, bijvoorbeeld met regenboogpaden die worden beklad. „Maar ook in mijn gastlessen merk ik dat de toon aan het veranderen is”, vertelt ze. Als ze de leerlingen een aantal stellingen voorlegt, bijvoorbeeld wat je zou doen als je beste vriend vertelt dat hij homo is, zou de meerderheid van de jongens de vriendschap verbreken. Meiden zijn wat milder, vertelt ze.

Hoe komt het dat de toon zo aan het verharden is? En dat de acceptatie afneemt onder jongeren? „Ik denkt dat social media daar een grote rol in spelen”, zegt Claire. „De algoritmes gaan elke keer naar hetzelfde toe.”

Ze denkt ook dat influencers een grote invloed op jongeren hebben, bijvoorbeeld Andrew Tate. „Hij geeft af op vrouwen en wordt ook verdacht van misbruik van vrouwen. Ook geeft hij enorm af op de LHBTIQ-gemeenschap. Hij is niet de enige, maar is wel heel leidend. Vooral jongens kijken tegen hem op: hij is voor hen een soort goeroe, een rijke, succesvolle man met dure auto’s. Hij houdt een spiegel voor aan jongens: als je stoer bent, word je zoals ik. Dat hoor je terug in de les.”

‘Transgenderdebat sneuvelt op basis van desinformatie’

Een andere oorzaak is het huidige politieke klimaat, vermoedt Claire. „Geert Wilders zegt over transgenders: ‘Vandaag voel ik mij een kameel, morgen een dromedaris’. Dat draagt niet bij aan acceptatie. Het transgenderdebat sneuvelt ook heel vaak op basis van desinformatie. Dat merkte je bijvoorbeeld ook met de Week van de Lentekriebels, toen christelijke groeperingen zich ermee gingen bemoeien.”

„Vooral de laatste twee jaar merk ik dat de houding van mensen enorm aan het veranderen is”, zegt Claire. „Ik merk dat zowel offline als online.” Ze schrijft ook weleens opinieartikelen voor de Volkskrant of De Telegraaf over LHBTIQ. „Via DM sturen mensen soms nare verwensingen. Je merkt dat dat toeneemt.”

Ook in haar gastlessen merkt ze dat de toon aan het verharden is en dat er minder begrip is als zij haar ervaringsverhaal deelt met de jongeren. „In het begin was er nog wel begrip, maar je merkt dat dat aan het kenteren is. Jongeren zeggen soms letterlijk: ‘Je bent gewoon ziek, doe normaal’. Of ze roepen je nog een verwensing toe als ze de klas uitlopen.” Door de nare reacties twijfelt ze soms of ze wel moet doorgaan met de gastlessen. „Soms wil ik stoppen, maar aan de andere kant wil ik ook doorgaan.”

Wat je veel hoort, is dat woke ‘door de strot wordt geduwd’. Claire is het daar niet mee eens. „Mensen zeggen vaak: ‘Ze vragen aandacht’. Maar dat is niet zo. Wij willen niet meer worden gediscrimineerd, ons doel is om dat te stoppen. Dat we met z’n allen het leven kunnen vieren. En dat het normaal is, dat mannen hand in hand over straat of een kus geven. Wat is er nu mooier dan twee mensen, welk geslacht dan ook, die elkaar een kus geven? En kijk, je hoeft niet naar de Pride te komen, je kunt ook thuis blijven. Je hoeft geen queer films te kijken op Netflix, de meerderheid gaat over hetero’s.”

Zorgen over de toekomst van LHBTIQ

Claire maakt zich soms wel zorgen om de toekomst, nu de acceptatie van LHBTIQ een dieptepunt heeft bereikt. Wat zijn haar verwachtingen? „Ik hoop dat het een golfbeweging is, dat het daarna teruggaat en mensen tot inkeer komen.”

